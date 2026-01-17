https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/israil-abdnin-gazze-yonetim-kurulu-bizimle-istisare-edilmeden-olusturuldu-1102816845.html

İsrail: ABD'nin Gazze Yönetim Kurulu bizimle istişare edilmeden oluşturuldu

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek Gazze Yönetim Kurulu'nun Tel Aviv yönetimiyle istişare edilmeksizin oluşturulduğu belirtildi.Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiği belirtildi.Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun açıklamasını takdir ettiğini ve kendisinden Gazze Şeridi'ne saldırılara geri dönülmesi talimatını vermesini beklediğini belirtti.Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanmasını denetleyecek herhangi bir 'yönetim kuruluna' ihtiyaç olmadığını ileri süren Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'orijinal planına uygun olarak' Hamas'ın yok edilmesi ve 'gönüllü göç' olarak ifade ettiği Filistinlilerin sürgün edilmesinin teşvik edilmesini istedi.Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

