https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/israil-abdnin-gazze-yonetim-kurulu-bizimle-istisare-edilmeden-olusturuldu-1102816845.html
İsrail: ABD'nin Gazze Yönetim Kurulu bizimle istişare edilmeden oluşturuldu
İsrail: ABD'nin Gazze Yönetim Kurulu bizimle istişare edilmeden oluşturuldu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T21:53+0300
2026-01-17T21:53+0300
2026-01-17T21:53+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
donald trump
gideon sa'ar
marco rubio
gazze
i̇srail
tel aviv
i̇srail başbakanlık ofisi
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e5c4161091725b61a2d4d315b24e10ad.jpg
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek Gazze Yönetim Kurulu'nun Tel Aviv yönetimiyle istişare edilmeksizin oluşturulduğu belirtildi.Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiği belirtildi.Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun açıklamasını takdir ettiğini ve kendisinden Gazze Şeridi'ne saldırılara geri dönülmesi talimatını vermesini beklediğini belirtti.Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanmasını denetleyecek herhangi bir 'yönetim kuruluna' ihtiyaç olmadığını ileri süren Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'orijinal planına uygun olarak' Hamas'ın yok edilmesi ve 'gönüllü göç' olarak ifade ettiği Filistinlilerin sürgün edilmesinin teşvik edilmesini istedi.Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/yunan-basbakan-micotakisten-ege-denizi-aciklamasi-turkiyenin-masaya-koydugu-bir-dizi-talepten-1102814144.html
gazze
i̇srail
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_119:0:887:576_1920x0_80_0_0_2190022c668644458f84c097ee2a64f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, gideon sa'ar, marco rubio, gazze, i̇srail, tel aviv, i̇srail başbakanlık ofisi, hamas, hakan fidan
ortadoğu, donald trump, gideon sa'ar, marco rubio, gazze, i̇srail, tel aviv, i̇srail başbakanlık ofisi, hamas, hakan fidan
İsrail: ABD'nin Gazze Yönetim Kurulu bizimle istişare edilmeden oluşturuldu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini ifade etti.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek Gazze Yönetim Kurulu'nun Tel Aviv yönetimiyle istişare edilmeksizin oluşturulduğu belirtildi.
Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiği belirtildi.
Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun açıklamasını takdir ettiğini ve kendisinden Gazze Şeridi'ne saldırılara geri dönülmesi talimatını vermesini beklediğini belirtti.
Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanmasını denetleyecek herhangi bir 'yönetim kuruluna' ihtiyaç olmadığını ileri süren Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'orijinal planına uygun olarak' Hamas'ın yok edilmesi ve 'gönüllü göç' olarak ifade ettiği Filistinlilerin sürgün edilmesinin teşvik edilmesini istedi.
Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.
Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.