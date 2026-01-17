Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ege Denizi açıklaması: 'Türkiye’nin masaya koyduğu bir dizi talepten vazgeçmesi gerekiyor'

Herkesin neyi çözmemiz gerektiği konusunda farklı bir bakış açısı var. Yunanistan, bu tür görüşmelere her zaman şunu söyleyerek geliyor. Elbette Ege’de nihai çözüm mümkün ama yalnızca bizi ilgilendiren tek konu için, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırması.

Çünkü bu konuyu tartışabilmemiz için, Türkiye’nin son yıllarda masaya koyduğu bir dizi talepten vazgeçmesi gerekiyor. Bu talepler tamamen asılsız ve hiçbir Yunan Hükümeti tarafından tanınamaz.