Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ege Denizi açıklaması: 'Türkiye’nin masaya koyduğu bir dizi talepten vazgeçmesi gerekiyor'
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Alpha TV kanalında yayınlanan 'Manesis ile Hafta Sonu' programında gazeteci Nikos Manesis ile röportaj yaptı.Miçotakis programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son basın toplantısında, "Ege’de nihai çözüm" açıklamaları anımsatan program sunucusu Manesis'in sorusunu da yanıtladı.Fidan'ın açıklamalarının konuşulup konuşulmadığına cevaplayan Miçotakis, şu cümleleri kaydetti:'Bölgesel konular var ve bunlar tartışılmalı'Belirli koşullar altında en azından samimi bir tartışma çerçevesi oluştuğunu düşüdüğünü ifade eden Miçotakis, "Bunu söylemekten yorulmayacağım: Bu kritik konuda şu anda Türkiye ile anlaşmazlık yaşasak da bu durum, sürekli bir gerilim halinde olmamız, sürekli 'kırmızı bölgede' bulunmamız gerektiği anlamına gelmez, çok basitçe söylemek gerekirse. Açık iletişim kanalları korunmalı" dedi.Türkiye ile Yunanistan münasebetlerinde başka boyutların da olduğunu ifade eden Miçotakis, "Göç işbirliği, vize kolaylıkları gibi. Doğu Ege adalarıyla ilgili sık sık haber yapıyorsunuz. Türk vatandaşlarının hemen vize alıp adalarımızı ziyaret edebilmesi, adaların ekonomisi için son derece olumlu" cümlelerini dile getirdi.Türkiye ile ilişkilerde, "Bölgesel konular var ve bunlar tartışılmalı. Çoğunda anlaşamasak da" diyen Miçotakis, geniş bir iş birliği çerçevesinin de bulunduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, ben Türkiye’ye bir bakanlık heyetinin başkanı olarak gideceğim. Çünkü burada Yüksek İşbirliği Konseyi’nden söz ediyoruz ve hem büyük hem de her bakanın sorumluluk alanına giren detaylı konuları görüşeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşmeyi planladığına ilişkin soruya da yanıt veren Miçotakis, "Tarih henüz kesinleşmedi. Umarız şubat ayının ilk on beş günü içinde olur. Bu görüşme bir yıldır bekleyen bir toplantı ve Türkiye ile açık diyaloğun bir parçası olarak gerçekleşiyor. Bunu her zaman istedim ve bunun sonunda her iki ülkenin de yararına olacağına inanıyorum" dedi.
