İran: G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran’ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı

G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran’ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı. İran halkına karşı uygulanan gayrimeşru yaptırımlara son vermeli. Söz konusu ülkeler, insan hakları gibi kavramları İran’ın içişlerine müdahale için kullanmamalı.



G7 ülkeleri, İran halkının barışçıl gösterilerinin, Siyonistler aracılığıyla silahlandırılan terör unsurları tarafından şiddete dönüştürüldüğünü ve birçok emniyet mensubunun hayatını kaybettiğini bilinçli olarak görmezden geliyor.