İran: G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran'ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı
İran: G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran’ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı
İran, G7 ve AB'nin protestolarla ilgili açıklamalarını 'müdahaleci ve yanıltıcı' bularak kınadı. 16.01.2026
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İran’daki protestolara ilişkin yaptığı ortak açıklamayı kınadı.Açıklamada şunlar kaydedildi:
i̇ran
İran: G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran’ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı

22:36 16.01.2026
İran, G7 ve AB’nin protestolarla ilgili açıklamalarını ‘müdahaleci ve yanıltıcı’ bularak kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İran’daki protestolara ilişkin yaptığı ortak açıklamayı kınadı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran’ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı. İran halkına karşı uygulanan gayrimeşru yaptırımlara son vermeli. Söz konusu ülkeler, insan hakları gibi kavramları İran’ın içişlerine müdahale için kullanmamalı.

G7 ülkeleri, İran halkının barışçıl gösterilerinin, Siyonistler aracılığıyla silahlandırılan terör unsurları tarafından şiddete dönüştürüldüğünü ve birçok emniyet mensubunun hayatını kaybettiğini bilinçli olarak görmezden geliyor.
DÜNYA
G7 ve AB’den ortak 'İran' açıklaması: 'Kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız'
Dün, 05:07
