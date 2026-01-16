https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/witkoff-abdnin-iran-gerilimini-diplomasiyle-cozmeyi-tercih-ettigini-soyleyerek-4-konu-siraladi-1102793235.html

Witkoff, ABD’nin İran gerilimini 'diplomasiyle çözmeyi tercih ettiğini' söyleyerek 4 konu sıraladı

Witkoff, ABD’nin İran gerilimini 'diplomasiyle çözmeyi tercih ettiğini' söyleyerek 4 konu sıraladı

İsrail-Amerikan Konseyi’nin Hollywood’daki bir etkinliğinde konuşan ABD özel elçisi, İran ile anlaşma için 4 konu sıraladı.

ABD’nin özel elçisi Steve Witkoff, Trump yönetiminin ‘İran’da askeri eylemden çok diplomatik bir çözüm’ü tercih ettiğini söyyledi.Florida’daki İsrailli-Amerikan Konseyi konferansında sahne üstü bir röportajda kendisine ABD’nin İran’a yönelik bir askeri saldırı yapmasının muhtemel olup olmadığı sorusu yöneltilen Witkoff, “‘Bir diplomatik çözüm olmasını umuyorum. Gerçekten umuyorum” diye konuştu.‘Anlaşma 4 konuyu kapsayacak’ABD elçisi, İran ile yapılacak diplomatik bir anlaşmanın ‘dört konuyu’ kapsayacağını söyledi ve bu konuları kendi ifadeleriyle şöyle sıraladı:Witkoff, İran ekonomisinin 'çok kötü durumda olması nedeniyle ülkenin bu dört konuda uzlaşmaya istekli olabileceğini' söyledi.

