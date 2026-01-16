Türkiye
Witkoff, ABD’nin İran gerilimini 'diplomasiyle çözmeyi tercih ettiğini' söyleyerek 4 konu sıraladı
İsrail-Amerikan Konseyi’nin Hollywood’daki bir etkinliğinde konuşan ABD özel elçisi, İran ile anlaşma için 4 konu sıraladı.
ABD’nin özel elçisi Steve Witkoff, Trump yönetiminin ‘İran’da askeri eylemden çok diplomatik bir çözüm’ü tercih ettiğini söyyledi.Florida’daki İsrailli-Amerikan Konseyi konferansında sahne üstü bir röportajda kendisine ABD’nin İran’a yönelik bir askeri saldırı yapmasının muhtemel olup olmadığı sorusu yöneltilen Witkoff, “‘Bir diplomatik çözüm olmasını umuyorum. Gerçekten umuyorum” diye konuştu.‘Anlaşma 4 konuyu kapsayacak’ABD elçisi, İran ile yapılacak diplomatik bir anlaşmanın ‘dört konuyu’ kapsayacağını söyledi ve bu konuları kendi ifadeleriyle şöyle sıraladı:Witkoff, İran ekonomisinin 'çok kötü durumda olması nedeniyle ülkenin bu dört konuda uzlaşmaya istekli olabileceğini' söyledi.
12:30 16.01.2026
© Fotoğraf : Israeli-American CouncilSteve Witkoff İsrail-Amerikan Konseyi'nin Hollywood'daki konferansında konuştu
Abone ol
İsrail-Amerikan Konseyi’nin Hollywood’daki bir etkinliğinde konuşan ABD özel elçisi, İran İslam Cumhuriyeti ile bir ‘anlaşmanın nükleer zenginleştirme, balistik füzeler, İran’ın mevcut zenginleştirilmiş madde stokları ve vekillerini ele alacağını’ söyledi.
ABD’nin özel elçisi Steve Witkoff, Trump yönetiminin ‘İran’da askeri eylemden çok diplomatik bir çözüm’ü tercih ettiğini söyyledi.
Florida’daki İsrailli-Amerikan Konseyi konferansında sahne üstü bir röportajda kendisine ABD’nin İran’a yönelik bir askeri saldırı yapmasının muhtemel olup olmadığı sorusu yöneltilen Witkoff, “‘Bir diplomatik çözüm olmasını umuyorum. Gerçekten umuyorum” diye konuştu.

‘Anlaşma 4 konuyu kapsayacak’

ABD elçisi, İran ile yapılacak diplomatik bir anlaşmanın ‘dört konuyu’ kapsayacağını söyledi ve bu konuları kendi ifadeleriyle şöyle sıraladı:
“(1) nükleer zenginleştirme, (2) füzeler (envanterlerini azaltmak zorundalar), (3) ellerinde bulunan gerçek nükleer madde, yaklaşık 2000 kilogram, yüzde 3,67 ile yüzde 60 arasında zenginleştirilmiş durumda ve (4) vekil güçler konusu.”
Witkoff, İran ekonomisinin 'çok kötü durumda olması nedeniyle ülkenin bu dört konuda uzlaşmaya istekli olabileceğini' söyledi.
