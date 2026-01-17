https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/ermenistanda-mahkeme-is-insani-karapetyanin-tutuklulugunu-ev-hapsine-donusturdu-1102809181.html
Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluğunu ev hapsine dönüştürdü
Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluğunu ev hapsine dönüştürdü
17.01.2026
Avukat Aram Vardevanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşir Grubu’nun sahibi olan iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutukluluğuna evinde devam edeceğine karar verildiğini bildirdi.Vardevanyan, “Vahe Dolmazyan başkanlığındaki duruşma 14 saat sürdü. Karapetyan, kefalet ve seyahat kısıtlaması ile birlikte ev hapsine alındı” ifadesini kullandı.Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi’nin ayrıca Karapetyan’a yönelik 30 Aralık’ta getirilen alenen konuşma ve çağrılarda bulunma yasağını iptal etti.Avukat, “Önemli bir duruma da dikkat çekmek istiyorum. Çağrılar yapma ve aleni konuşmalar ile ilgili kısıtlamalar da kaldırıldı” dedi.Ne olmuştu?Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holding’e ait ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
11:12 17.01.2026 (güncellendi: 11:21 17.01.2026)
