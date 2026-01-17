https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/endonezyada-alarm-10-kisiyi-tasiyan-ucak-kayboldu-1102812644.html

Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Sputnik Türkiye

Endonezya’da 7’si mürettebat toplam 10 kişiyi taşıyan ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi. Antara’nın haberine göre uçağın... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-17T17:17+0300

2026-01-17T17:17+0300

2026-01-17T17:17+0300

dünya

güney sulawesi

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

uçak kazası

uçak kazaları

endonezya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg

Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.Uçakta 10 kişi vardı: 7’si mürettebatYetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.İlk değerlendirme: “Hava şartları etkili olmuş olabilir”Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldıSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/bozcaada-feribot-hattinda-firtina-engeli-1102810904.html

güney sulawesi

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney sulawesi, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak kazaları, endonezya