Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Endonezya'da 7'si mürettebat toplam 10 kişiyi taşıyan ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi.
Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.Uçakta 10 kişi vardı: 7’si mürettebatYetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.İlk değerlendirme: “Hava şartları etkili olmuş olabilir”Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldıSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Endonezya'da 7'si mürettebat toplam 10 kişiyi taşıyan ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi. Antara'nın haberine göre uçağın sinyali Maros bölgesinde kesildi. Yetkililer sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini belirtirken, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.

Uçakta 10 kişi vardı: 7’si mürettebat

Yetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İlk değerlendirme: “Hava şartları etkili olmuş olabilir”

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.

Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
