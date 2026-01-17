Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/endonezyada-alarm-10-kisiyi-tasiyan-ucak-kayboldu-1102812644.html
Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.Uçakta 10 kişi vardı: 7’si mürettebatYetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.İlk değerlendirme: “Hava şartları etkili olmuş olabilir”Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldıSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Endonezya’da 7’si mürettebat toplam 10 kişiyi taşıyan ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi. Antara’nın haberine göre uçağın sinyali Maros bölgesinde kesildi. Yetkililer sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini belirtirken, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.
Uçakta 10 kişi vardı: 7’si mürettebat
Yetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İlk değerlendirme: “Hava şartları etkili olmuş olabilir”
Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.
Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.