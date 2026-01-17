https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/bozcaada-feribot-hattinda-firtina-engeli-1102810904.html
Bozcaada feribot hattında fırtına engeli
Sputnik Türkiye
Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan iki feribot seferi iptal edildi. GESTAŞ, diğer hatlarda ulaşımın sürdüğünü açıkladı.
2026-01-17T16:15+0300
2026-01-17T16:15+0300
2026-01-17T16:15+0300
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan iki feribot seferi iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 22.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 23.00’te gerçekleştirilmesi planlanan seferler yapılamayacak.Açıklamada, diğer hatlarda deniz ulaşımının tarifeye uygun şekilde devam edeceği belirtildi.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan iki feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 22.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 23.00’te gerçekleştirilmesi planlanan seferler yapılamayacak.
Açıklamada, diğer hatlarda deniz ulaşımının tarifeye uygun şekilde devam edeceği belirtildi.