https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/danimarka-ve-gronlandda-protesto-binlerce-kisi-trumpin-gronland-planina-karsi-sokakta-1102816720.html

Danimarka ve Grönland’da protesto: Binlerce kişi Trump'ın Grönland planına karşı sokakta

Danimarka ve Grönland’da protesto: Binlerce kişi Trump'ın Grönland planına karşı sokakta

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'ı ABD kontrolüne alma yönündeki açıklamalarına karşı Grönland ve Danimarka’da binlerce kişi protesto gösterileri... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-17T22:25+0300

2026-01-17T22:25+0300

2026-01-17T22:25+0300

dünya

grönland

danimarka

protesto

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/11/1102816563_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_19b803d3a46fe888a181afb913ee331f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'ı ABD kontrolüne alma yönündeki planlarına karşı, Grönland ve Danimarka’da protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere her iki bölgede de binlerce kişinin katıldı.Danimarka’nın başkenti Kopenhag başta olmak üzere çeşitli şehirlerde ve Grönland’ın başkenti Nuuk’ta düzenlenen protestolarda, katılımcılar Grönland’ın özerk statüsüne ve kendi kaderini tayin hakkına dikkat çeken pankartlar taşıdı. Kopenhag’daki gösterilerde Grönland’ın beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bayrağı açıldı.'Grönland satılık değil' pankartları açıldıGrönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Nuuk’taki protestolara katılarak “Grönland satılık değil” yazılı pankartlar taşıyan göstericilerle birlikte yürüdü. Protestolar, Grönlandlı ve Danimarkalı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi. Organizasyon yetkilileri, Grönland’ın kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.ABD heyeti Grönland'daProtestolar, ABD Kongresi’nden bir heyetin Kopenhag’a yaptığı ziyaret sırasında yapıldı. Heyete başkanlık eden Demokrat Senatör Chris Coons, Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarını “yapıcı olmayan” ifadeler olarak değerlendirdi.Trump, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu savunurken, adayı güç kullanarak alma ihtimalini de dışlamadığını belirtmişti. ABD Başkanı ayrıca, planlarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu.Trump'tan yeni gümrük tarifeleriTrump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye gönderilen ürünlere 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Bu oranın, 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını ve bunun Grönland’ın “tam ve eksiksiz satın alınması” konusunda bir anlaşmaya varılana kadar süreceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abd-baskani-trumptan-avrupa-ulkelerine-gumruk-vergisi-artirma-karari-gumruk-vergisi-orani-yuzde-25e-1102814468.html

grönland

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

grönland, danimarka, protesto