Arabalı feribot fırtınada sürüklendi, vinç devrildi: Yalova'yı da fırtına vurdu

Marmara ve Ege'de etkili olan fırtına ve yoğun sağanak Yalova'da da hayatı etkiledi. Marmara Denizi'nde Yalova-Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, dev... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Yalova'da fırtınaya yakalanan feribot iskeleye geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular da feribotta mahsur kaldı.Kent genelinde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Fırtınada devrilen ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.Vinç devrildiAltınova ilçesindeki bir tersanenin vinci fırtına nedeniyle yıkıldı.Cami minarelerinin sarsıldığı fırtınada, bazı tabelalar söküldü, TİGEM bölgesinde de yer alan elektrik hattında kopmalar yaşandı. Ayrıca bir konteynerin de fırtına nedeniyle parçalandığı görüldü.Arabalı feribot iskeleye geri döndüTavşanlı beldesinden Gebze Eskihisar istikametine hareket eden, içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu feribot, Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.Denizde ilerleyemeyen feribot, daha sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Feribottaki yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.Valilik duyurdu: Motokuryelere yasakYalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkışını yasakladı.

