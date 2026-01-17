Türkiye
Batı medyası: Trump’ı İran’a saldırmaktan danışmanları son anda vazgeçirdi
Batı medyası: Trump’ı İran’a saldırmaktan danışmanları son anda vazgeçirdi
ABD Başkanı Trump’ın, İran'a saldırmaya hazır olma emrini verdiği, ancak danışmanlarını dinledikten sonra fikrini değiştirdiği belirtildi. 17.01.2026, Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal gazetesi, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın 13 Ocak Salı günü Savaş Bakanlığı Pentagon'a, İran'a yönelik saldırıya hazırlanma emri verdiğini, ancak danışmanlarının onu saldırma fikirden vazgeçirdiğini öne sürdü.Haberde, "O gece Amerikan askerleri, Başkanın ertesi gün saldırı emrini vereceğini umarak yattı. &lt;...&gt; Ancak Trump alternatif görüşleri dinledi" ifadesi kullanıldı.Askeri yetkililerin, izlenecek yöntem seçeneklerini değerlendirdiği ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil Başkomutanın danışmanlarından gayri resmi brifingler aldığı aktarılan haberde, ancak Beyaz Saray'ın, ABD'nin bölgede aynı anda İran'a büyük ölçekli bir saldırı düzenlemek ve Ortadoğu'daki birliklerini ve müttefiklerini korumak için yeterli kaynağa sahip olmadığına ikna olduğu kaydedildi.Dahası, danışmanların İran'a yapılacak bir saldırının bölgede uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.Trump, Aralık ayında İran'da huzursuzluk patlak verdiğinde İranlı yetkililerle tüm teması kesmişti. Protestocuları destekleyen Trump, hava saldırıları dahil İran'a karşı her türlü eyleme başvurabileceğini söylemişti. İran, ABD liderinin açıklamalarının ülke egemenliğini tehdit ettiğini savunmuştu.İran'daki şiddet olaylarıİran'da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran'da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak'ta, 1979'da devrilen İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak'ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Batı medyası: Trump’ı İran’a saldırmaktan danışmanları son anda vazgeçirdi

16:10 17.01.2026 (güncellendi: 16:13 17.01.2026)
ABD Başkanı Trump’ın, İran'a saldırmaya hazır olma emrini verdiği, ancak danışmanlarını dinledikten sonra fikrini değiştirdiği belirtildi.
The Wall Street Journal gazetesi, adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın 13 Ocak Salı günü Savaş Bakanlığı Pentagon'a, İran'a yönelik saldırıya hazırlanma emri verdiğini, ancak danışmanlarının onu saldırma fikirden vazgeçirdiğini öne sürdü.
Haberde, “O gece Amerikan askerleri, Başkanın ertesi gün saldırı emrini vereceğini umarak yattı. <...> Ancak Trump alternatif görüşleri dinledi” ifadesi kullanıldı.
Askeri yetkililerin, izlenecek yöntem seçeneklerini değerlendirdiği ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil Başkomutanın danışmanlarından gayri resmi brifingler aldığı aktarılan haberde, ancak Beyaz Saray’ın, ABD’nin bölgede aynı anda İran'a büyük ölçekli bir saldırı düzenlemek ve Ortadoğu'daki birliklerini ve müttefiklerini korumak için yeterli kaynağa sahip olmadığına ikna olduğu kaydedildi.
Dahası, danışmanların İran'a yapılacak bir saldırının bölgede uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.
Trump, Aralık ayında İran'da huzursuzluk patlak verdiğinde İranlı yetkililerle tüm teması kesmişti. Protestocuları destekleyen Trump, hava saldırıları dahil İran'a karşı her türlü eyleme başvurabileceğini söylemişti. İran, ABD liderinin açıklamalarının ülke egemenliğini tehdit ettiğini savunmuştu.

İran’daki şiddet olayları

İran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.
