Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: 'Bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti'
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 15 yaşındaki şüpheli E.Ç.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 15 yaşındaki şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “Bana ‘ne bakıyorsun’ dedi, üzerime geldi. Bıçağı çıkartıp salladım, karnına bir kez vurdum” dedi. E.Ç. tutuklandı.
Cinayet, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” tartışması nedeniyle karşı karşıya geldi.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
Kavgada 15 yaşındaki E.Ç.
, üzerinde bulunan ve “sustalı
” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan
’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan
, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
’ne kaldırıldı.
Atlas Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli olay sonrası yakalandı, tutuklandı
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık ifadesi: “Bıçağı çıkarıp salladım, karnına bir kez vurdum”
Şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattığı öğrenildi:
“Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y. ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum sırada, başka bir grup içinde bulunan ve olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.”
“Bıçağı arkadaşıma verdim, yere attı” iddiası
E.Ç., ifadesinin devamında olay sonrası yaşananları da anlatarak bıçağı yanında bulunan arkadaşına verdiğini öne sürdü. Şüpheli, “Arkadaşım A.A.H. bıçağı vermemi söyledi, ben de verdim. Kafedekiler bıçağı yere atmasını söyledi, o da yere attı” dedi.
Polisin geldiğinde kendisini kafede yakaladığını belirten E.Ç., bıçağın da ekipler tarafından teslim alındığını ifade etti.
“Atlas’ı daha önce tanımıyordum”
Şüpheli, Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını savunarak suçlamaları “anlattığı haliyle” kabul ettiğini söyledi.