Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/atlas-caglayani-olduren-15-yasindaki-cocugun-ifadesi-ortaya-cikti-bana-ne-bakiyorsun-diyerek-1102808964.html
Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: 'Bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti'
Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: 'Bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti'
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 15 yaşındaki şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T10:52+0300
2026-01-17T10:52+0300
türki̇ye
çağlayan
güngören
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102803541_0:51:731:462_1920x0_80_0_0_95bc8d4e983fb8315644c9ebdf24f78d.jpg
Cinayet, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” tartışması nedeniyle karşı karşıya geldi.Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde bulunan ve “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Atlas Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Şüpheli olay sonrası yakalandı, tutuklandıOlayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık ifadesi: “Bıçağı çıkarıp salladım, karnına bir kez vurdum”Şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattığı öğrenildi:“Bıçağı arkadaşıma verdim, yere attı” iddiasıE.Ç., ifadesinin devamında olay sonrası yaşananları da anlatarak bıçağı yanında bulunan arkadaşına verdiğini öne sürdü. Şüpheli, “Arkadaşım A.A.H. bıçağı vermemi söyledi, ben de verdim. Kafedekiler bıçağı yere atmasını söyledi, o da yere attı” dedi.Polisin geldiğinde kendisini kafede yakaladığını belirten E.Ç., bıçağın da ekipler tarafından teslim alındığını ifade etti.“Atlas’ı daha önce tanımıyordum”Şüpheli, Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını savunarak suçlamaları “anlattığı haliyle” kabul ettiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abdde-korkunc-olay-11-yasindaki-cocuk-oyun-konsolu-yuzunden-babasini-uykusunda-oldurdu-1102808775.html
türki̇ye
çağlayan
güngören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102803541_0:92:731:640_1920x0_80_0_0_b213dabe45ae6b4337285db852c5d752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çağlayan, güngören, türkiye, haberler
çağlayan, güngören, türkiye, haberler

Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: 'Bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti'

10:52 17.01.2026
© Fotoğraf : Atlas Çağlayan sosyal medyaAtlas Çağlayan
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© Fotoğraf : Atlas Çağlayan sosyal medya
Abone ol
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 15 yaşındaki şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “Bana ‘ne bakıyorsun’ dedi, üzerime geldi. Bıçağı çıkartıp salladım, karnına bir kez vurdum” dedi. E.Ç. tutuklandı.
Cinayet, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” tartışması nedeniyle karşı karşıya geldi.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

Kavgada 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde bulunan ve “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Atlas Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olay sonrası yakalandı, tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık ifadesi: “Bıçağı çıkarıp salladım, karnına bir kez vurdum”

Şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattığı öğrenildi:
“Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y. ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum sırada, başka bir grup içinde bulunan ve olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.”

“Bıçağı arkadaşıma verdim, yere attı” iddiası

E.Ç., ifadesinin devamında olay sonrası yaşananları da anlatarak bıçağı yanında bulunan arkadaşına verdiğini öne sürdü. Şüpheli, “Arkadaşım A.A.H. bıçağı vermemi söyledi, ben de verdim. Kafedekiler bıçağı yere atmasını söyledi, o da yere attı” dedi.
Polisin geldiğinde kendisini kafede yakaladığını belirten E.Ç., bıçağın da ekipler tarafından teslim alındığını ifade etti.

“Atlas’ı daha önce tanımıyordum”

Şüpheli, Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını savunarak suçlamaları “anlattığı haliyle” kabul ettiğini söyledi.
Silah taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
YAŞAM
ABD’de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk, oyun konsolu yüzünden babasını uykusunda öldürdü
10:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала