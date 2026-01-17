https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abdde-korkunc-olay-11-yasindaki-cocuk-oyun-konsolu-yuzunden-babasini-uykusunda-oldurdu-1102808775.html

ABD’de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk, oyun konsolu yüzünden babasını uykusunda öldürdü

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, elinden alınan oyun konsolu nedeniyle babasını uykusunda tabancayla vurarak öldürdü. Polis, 42... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD basınına yansıyan bilgilere göre olay, Pennsylvania eyaletinin Duncannon bölgesinde 13 Ocak’ta meydana geldi. Polis ekipleri gece saat 03.20 sularında “bilinci kapalı bir erkek” ihbarı üzerine adrese sevk edildi.Eve giren ekipler, 42 yaşındaki Douglas Dietz’i yatağında başından vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından şüpheli olarak 11 yaşındaki oğlu belirlendi.“Babamı ben öldürdüm” diyerek itiraf ettiPolis raporlarına göre, olay günü doğum günü olan çocuk, yatak odasına girerek “Babam öldü” diye bağırdı. Olay yerindeki görevliler, çocuğun annesine “Babamı ben öldürdüm” dediğini duyduklarını aktardı.İlk ifadesinde “Birini vurdum” diyen çocuk, vuracağı kişinin babası olduğunu önceden planladığını da itiraf etti.Nintendo Switch’i ararken silah kasasının anahtarını aldıSoruşturma belgelerine göre olay, ebeveynlerin gece yarısından sonra uyumasıyla başladı. Çocuk, babasının “yatma vaktinin geldiğini” söylemesi üzerine sinirlendiğini belirtti.Daha önce elinden alınan Nintendo Switch oyun konsolunu aramak için babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını alan çocuk, kasayı açtığında tabancayı buldu.Tabancayı doldurup tetiği çektiğini anlattıÇocuk, tabancayı kasadan çıkarıp doldurduğunu ve yatağın babasının bulunduğu tarafına geçerek tetiği çektiğini söyledi. Dedektiflerin “Ateş ettiğinde ne olacağını düşündün mü?” sorusuna ise “kızgın olduğunu ve bunu düşünmediğini” söyleyerek yanıt verdi.Kefalet talebi reddedildi, duruşma 22 Ocak’taGözaltına alınan 11 yaşındaki çocuğun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Olayla ilgili duruşmanın 22 Ocak tarihinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

