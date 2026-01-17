Türkiye
ABD'li Senatör Graham'dan Suriye'ye tehdit: 'Caesar Yasası yaptırımlarını canlandırmak için elimden geleni yapacağım'
ABD’li Senatör Graham'dan Suriye'ye tehdit: 'Caesar Yasası yaptırımlarını canlandırmak için elimden geleni yapacağım'
ABD'li Senatör Graham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Hükümeti'ni Caesar Yasası yaptırımları ile tehdit etti. 17.01.2026
ABD'li Senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Suriye hükümetnin askeri harekâta geçmesi halinde Ceasar Yasası yaptırımlarının canlandırılması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.Graham yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:
ABD’li Senatör Graham'dan Suriye'ye tehdit: 'Caesar Yasası yaptırımlarını canlandırmak için elimden geleni yapacağım'

23:51 17.01.2026
ABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Graham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Hükümeti'ni Caesar Yasası yaptırımları ile tehdit etti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Suriye hükümetnin askeri harekâta geçmesi halinde Ceasar Yasası yaptırımlarının canlandırılması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.
Graham yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:

Yeni Suriye hükümeti, Suriyeli Kürtlere ve SDG'ye karşı askeri güç kullanırsa, bu Suriye ve bölgede büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu yeni rejim hakkında bilmem gereken her şeyi bana anlatacaktır.

Suriye hükümeti askeri harekete geçerse, Caesar Yasası yaptırımlarını yeniden canlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu yaptırımları daha da sert hale getireceğim.

