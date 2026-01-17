ABD’li Senatör Graham'dan Suriye'ye tehdit: 'Caesar Yasası yaptırımlarını canlandırmak için elimden geleni yapacağım'

Yeni Suriye hükümeti, Suriyeli Kürtlere ve SDG'ye karşı askeri güç kullanırsa, bu Suriye ve bölgede büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu yeni rejim hakkında bilmem gereken her şeyi bana anlatacaktır.

Suriye hükümeti askeri harekete geçerse, Caesar Yasası yaptırımlarını yeniden canlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu yaptırımları daha da sert hale getireceğim.