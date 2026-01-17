https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/ab-ile-mercosur-arasinda-25-yillik-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1102814952.html
AB ile MERCOSUR arasında 25 yıllık ticaret anlaşması imzalandı
2026-01-17T20:36+0300
2026-01-17T20:36+0300
2026-01-17T20:47+0300
Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı’nı (MERCOSUR) oluşturan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması imzalandı.Paraguay’ın başkenti Asuncion’da düzenlenen imza törenine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve MERCOSUR ülkelerinin liderleri katıldı.Törende konuşan von der Leyen, AB ile MERCOSUR arasında yeni bir ortaklık çerçevesi oluşturacak anlaşmanın uzun süredir hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Anlaşmanın, tarifeler ve diğer ticaret engellerinin kaldırılmasını, kamu alımlarının açılmasını ve yatırım ile ticaret akışını teşvik edecek kurallara dayalı bir yapı oluşturacağını ifade etti.700 milyon tüketiciyi kapsayan serbest ticaret alanıAnlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR ülkeleri, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen, 700 milyon tüketiciyi kapsayan büyük bir serbest ticaret alanı oluşturacak.Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.
AB ile MERCOSUR arasında 25 yıllık ticaret anlaşması imzalandı
20:36 17.01.2026 (güncellendi: 20:47 17.01.2026)
Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı’nı (MERCOSUR) oluşturan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması imzalandı.
Paraguay’ın başkenti Asuncion’da düzenlenen imza törenine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve MERCOSUR ülkelerinin liderleri katıldı.
Törende konuşan von der Leyen, AB ile MERCOSUR arasında yeni bir ortaklık çerçevesi oluşturacak anlaşmanın uzun süredir hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Anlaşmanın, tarifeler ve diğer ticaret engellerinin kaldırılmasını, kamu alımlarının açılmasını ve yatırım ile ticaret akışını teşvik edecek kurallara dayalı bir yapı oluşturacağını ifade etti.
700 milyon tüketiciyi kapsayan serbest ticaret alanı
Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR ülkeleri, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen, 700 milyon tüketiciyi kapsayan büyük bir serbest ticaret alanı oluşturacak.
Düzenleme çerçevesinde sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması öngörülüyor. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri, Avrupa sanayi ürünlerine pazarlarını daha fazla açacak.
AB şirketleri için MERCOSUR pazarında yeni fırsatlar sunması beklenen anlaşmayla, AB’nin bölgeye yönelik yıllık ihracatında yüzde 40’a varan artış
öngörülüyor. Anlaşmada ayrıca, MERCOSUR’dan AB’ye gönderilen hassas tarım ürünlerine yönelik olarak gerekli durumlarda pazara erişimi sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de yer aldı.
Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.