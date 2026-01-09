Avrupa protestolarla sallandı: MERCOSUR ile yapılan tartışmalı anlaşma onaylandı

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılan tartışmalı anlaşmayı onaylamak için oy kullandığını söyleyerek, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren MERCOSUR ülkeleri arasında ticaret anlaşması yapılmasını onayladıklarını bildirdi.Costa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Alınan karara Avusturya, Fransa, Macaristan, İrlanda ve Polonya karşı çıkarken Belçika çekimser kaldı. Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın anlaşmasının 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanacağını söyledi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onay gerekiyor.Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyorAncak bu anlaşma, Avrupalı çiftçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Çiftçiler, üretim standartlarının daha düşük olduğunu öne sürdükleri ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin pazara hakim olmasının, pek çok işletmeyi iflasa sürükleyebileceğini ifade ediyor.
AB ülkeleri, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını onayladı. Avrupalı çiftçilerin süren protestolarına rağmen anlaşma Avrupa Parlamentosu onayına sunulacak.
