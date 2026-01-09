Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/avrupa-protestolarla-sallandi-mercosur-ile-yapilan-tartismali-anlasma-onaylandi-1102628186.html
Avrupa protestolarla sallandı: MERCOSUR ile yapılan tartışmalı anlaşma onaylandı
Avrupa protestolarla sallandı: MERCOSUR ile yapılan tartışmalı anlaşma onaylandı
Sputnik Türkiye
AB ülkeleri, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını onayladı. Avrupalı çiftçilerin süren protestolarına rağmen anlaşma Avrupa Parlamentosu onayına sunulacak. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T22:08+0300
2026-01-09T22:11+0300
dünya
avrupa
paraguay
uruguay
fransa
ab
mercosur
avrupa parlamentosu (ap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102627490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25f85ebd62b46c770771cd29ba40f284.jpg
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılan tartışmalı anlaşmayı onaylamak için oy kullandığını söyleyerek, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren MERCOSUR ülkeleri arasında ticaret anlaşması yapılmasını onayladıklarını bildirdi.Costa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Alınan karara Avusturya, Fransa, Macaristan, İrlanda ve Polonya karşı çıkarken Belçika çekimser kaldı. Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın anlaşmasının 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanacağını söyledi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onay gerekiyor.Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyorAncak bu anlaşma, Avrupalı çiftçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Çiftçiler, üretim standartlarının daha düşük olduğunu öne sürdükleri ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin pazara hakim olmasının, pek çok işletmeyi iflasa sürükleyebileceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/guney-amerikanin-ortak-pazari-mercosur-anlasmasi-nedir--1102498234.html
paraguay
uruguay
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102627490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a07e34cf1187e1e3f38a9d9364bcea7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, paraguay, uruguay, fransa, ab, mercosur, avrupa parlamentosu (ap)
avrupa, paraguay, uruguay, fransa, ab, mercosur, avrupa parlamentosu (ap)

Avrupa protestolarla sallandı: MERCOSUR ile yapılan tartışmalı anlaşma onaylandı

22:08 09.01.2026 (güncellendi: 22:11 09.01.2026)
© AA / Artur WidakAvrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor
Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA / Artur Widak
Abone ol
AB ülkeleri, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını onayladı. Avrupalı çiftçilerin süren protestolarına rağmen anlaşma Avrupa Parlamentosu onayına sunulacak.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılan tartışmalı anlaşmayı onaylamak için oy kullandığını söyleyerek, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren MERCOSUR ülkeleri arasında ticaret anlaşması yapılmasını onayladıklarını bildirdi.
Costa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Konseyin AB-Mercosur Anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma Avrupa için iyidir"
Alınan karara Avusturya, Fransa, Macaristan, İrlanda ve Polonya karşı çıkarken Belçika çekimser kaldı. Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın anlaşmasının 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanacağını söyledi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onay gerekiyor.

Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor

Ancak bu anlaşma, Avrupalı çiftçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Çiftçiler, üretim standartlarının daha düşük olduğunu öne sürdükleri ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin pazara hakim olmasının, pek çok işletmeyi iflasa sürükleyebileceğini ifade ediyor.
© AA / Elyxandro CegarraAvrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor
Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Elyxandro Cegarra
© AA / Piero CruciattiAvrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor
Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Piero Cruciatti
© AA / Artur WidakAvrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor
Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Artur Widak
© AA / Mustafa YalçınAvrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor
Avrupa'da çiftçiler protestolara devam ediyor - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Mustafa Yalçın
1/4
© AA / Elyxandro Cegarra
2/4
© AA / Piero Cruciatti
3/4
© AA / Artur Widak
4/4
© AA / Mustafa Yalçın
Mercosur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
Güney Amerika’nın ortak pazarı: Mercosur Anlaşması nedir?
5 Ocak, 17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала