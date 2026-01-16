Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/venezuelada-petrol-hamlesi-gecici-baskan-reform-sinyali-verdi-1102799533.html
Venezuela’da petrol hamlesi: Geçici başkan reform sinyali verdi
Venezuela’da petrol hamlesi: Geçici başkan reform sinyali verdi
Sputnik Türkiye
Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, ilk ulusa sesleniş konuşmasında petrol sektöründe reform önerisi sundu. Açıklamanın, ABD’nin Nicolas... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T16:42+0300
2026-01-16T16:42+0300
dünya
abd
delcy rodríguez
donald trump
venezuela
pdvsa
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/12/1043051586_0:211:4418:2696_1920x0_80_0_0_67a83d57aa2070ca85e5e272c4dce94e.jpg
Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, konuşmasında ülkenin petrol sektöründe yabancıların rolünü sınırlayan yasayı reforme etmek istediğini söyledi. Mevcut yasada yabancı ortakların, devlet şirketi PDVSA ile çalışmak zorunda olduğu ve çoğunluk hissenin PDVSA’da bulunduğu hatırlatıldı.Rodriguez, önerilen reformlarla birlikte yeni petrol sahalarına yatırımın önünün açılacağını ifade etti. Bu yaklaşımın, önceki yönetimin politikalarından bir sapma olduğu aktarıldı.ABD ile diplomasi mesajıRodriguez, ABD ile 'siyasi diyalog yoluyla diplomatik temas' kurmaktan çekinmediğini söyledi. “Egemenliğimizi, onurumuzu ve saygınlığımızı savunmak zorundayız” ifadelerini kullandı.Gerekirse Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini belirtti. Tüm ülkenin tehdit altında olduğunu savunan geçici başkan, ulusal birlik çağrısı yaptı.Ekonomi ve sosyal fon vurgusuKonuşmasında iki yeni egemen fon kurulacağını açıklayan Rodriguez, bunlardan birinin sağlık, eğitim, gıda ve konut için kullanılacağını söyledi. İkinci fonun ise su, elektrik ve yol gibi altyapı yatırımlarına ayrılacağı belirtildi.Venezuela’nın yüksek gıda fiyatları ve alım gücündeki düşüşle ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı aktarıldı. Halkın, özellikle gıda temini konusunda endişe duyduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/cia-direktoru-ratcliffe-venezuela-gecici-devlet-baskani-rodriguez-ile-gorustu-1102799016.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/12/1043051586_272:0:4147:2906_1920x0_80_0_0_6ca42ab0bc71d3094fb893cb9d828ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, delcy rodríguez, donald trump, venezuela, pdvsa, nicolas maduro
abd, delcy rodríguez, donald trump, venezuela, pdvsa, nicolas maduro

Venezuela’da petrol hamlesi: Geçici başkan reform sinyali verdi

16:42 16.01.2026
© AP Photo / Ricardo MazalanDelcy Rodriguez
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalan
Abone ol
Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, ilk ulusa sesleniş konuşmasında petrol sektöründe reform önerisi sundu. Açıklamanın, ABD’nin Nicolas Maduro’yu gözaltına almasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, konuşmasında ülkenin petrol sektöründe yabancıların rolünü sınırlayan yasayı reforme etmek istediğini söyledi. Mevcut yasada yabancı ortakların, devlet şirketi PDVSA ile çalışmak zorunda olduğu ve çoğunluk hissenin PDVSA’da bulunduğu hatırlatıldı.
Rodriguez, önerilen reformlarla birlikte yeni petrol sahalarına yatırımın önünün açılacağını ifade etti. Bu yaklaşımın, önceki yönetimin politikalarından bir sapma olduğu aktarıldı.

ABD ile diplomasi mesajı

Rodriguez, ABD ile 'siyasi diyalog yoluyla diplomatik temas' kurmaktan çekinmediğini söyledi. “Egemenliğimizi, onurumuzu ve saygınlığımızı savunmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Gerekirse Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini belirtti. Tüm ülkenin tehdit altında olduğunu savunan geçici başkan, ulusal birlik çağrısı yaptı.

Ekonomi ve sosyal fon vurgusu

Konuşmasında iki yeni egemen fon kurulacağını açıklayan Rodriguez, bunlardan birinin sağlık, eğitim, gıda ve konut için kullanılacağını söyledi. İkinci fonun ise su, elektrik ve yol gibi altyapı yatırımlarına ayrılacağı belirtildi.
Venezuela’nın yüksek gıda fiyatları ve alım gücündeki düşüşle ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı aktarıldı. Halkın, özellikle gıda temini konusunda endişe duyduğu ifade edildi.
CIA Director John Ratcliffe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала