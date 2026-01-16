https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/venezuelada-petrol-hamlesi-gecici-baskan-reform-sinyali-verdi-1102799533.html
Venezuela'da petrol hamlesi: Geçici başkan reform sinyali verdi
Venezuela’da petrol hamlesi: Geçici başkan reform sinyali verdi
Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, ilk ulusa sesleniş konuşmasında petrol sektöründe reform önerisi sundu. Açıklamanın, ABD’nin Nicolas... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, konuşmasında ülkenin petrol sektöründe yabancıların rolünü sınırlayan yasayı reforme etmek istediğini söyledi. Mevcut yasada yabancı ortakların, devlet şirketi PDVSA ile çalışmak zorunda olduğu ve çoğunluk hissenin PDVSA’da bulunduğu hatırlatıldı.Rodriguez, önerilen reformlarla birlikte yeni petrol sahalarına yatırımın önünün açılacağını ifade etti. Bu yaklaşımın, önceki yönetimin politikalarından bir sapma olduğu aktarıldı.ABD ile diplomasi mesajıRodriguez, ABD ile 'siyasi diyalog yoluyla diplomatik temas' kurmaktan çekinmediğini söyledi. “Egemenliğimizi, onurumuzu ve saygınlığımızı savunmak zorundayız” ifadelerini kullandı.Gerekirse Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini belirtti. Tüm ülkenin tehdit altında olduğunu savunan geçici başkan, ulusal birlik çağrısı yaptı.Ekonomi ve sosyal fon vurgusuKonuşmasında iki yeni egemen fon kurulacağını açıklayan Rodriguez, bunlardan birinin sağlık, eğitim, gıda ve konut için kullanılacağını söyledi. İkinci fonun ise su, elektrik ve yol gibi altyapı yatırımlarına ayrılacağı belirtildi.Venezuela’nın yüksek gıda fiyatları ve alım gücündeki düşüşle ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı aktarıldı. Halkın, özellikle gıda temini konusunda endişe duyduğu ifade edildi.
