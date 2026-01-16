https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/cia-direktoru-ratcliffe-venezuela-gecici-devlet-baskani-rodriguez-ile-gorustu-1102799016.html
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
Sputnik Türkiye
ABD'li yetkililer, görüşmeyle Trump yönetiminin Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ve kısa vadeli istikrar için geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü mesajını vermeyi amaçladıklarını belirtti.
2026-01-16T16:04+0300
2026-01-16T16:04+0300
2026-01-16T16:04+0300
dünya
cia
delcy rodriguez
john ratcliffe
haberler
nicolas maduro
venezuela
new york times
abd
cilia flores
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102798859_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_b16052096b6f285063e84570ef732245.jpg
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi.New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Karakas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.Maduro’dan sonra en üst düzey ziyaretRatcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.Yetkili, görüşmede 'istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını' ifade etti.Trump yönetiminden ‘güven’ mesajıTrump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.Ne olmuştu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-pezeskiyanla-irandaki-durumu-ele-aldi-1102797934.html
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102798859_112:0:2128:1512_1920x0_80_0_0_2b9f9f8f23045e01c0186057f5287175.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cia, venezuela, ratcliffe, rodriguez, abd, haberler, dünya haberleri, cia haberleri
cia, venezuela, ratcliffe, rodriguez, abd, haberler, dünya haberleri, cia haberleri
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
ABD'li yetkililer, görüşmeyle Trump yönetiminin Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ve kısa vadeli istikrar için geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü mesajını vermeyi amaçladıklarını belirtti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi.
New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Karakas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.
Maduro’dan sonra en üst düzey ziyaret
Ratcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.
Yetkili, görüşmede 'istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını' ifade etti.
Trump yönetiminden ‘güven’ mesajı
Trump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.
Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya ‘uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma’ suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.
Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.