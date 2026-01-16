https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/cia-direktoru-ratcliffe-venezuela-gecici-devlet-baskani-rodriguez-ile-gorustu-1102799016.html

CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

Sputnik Türkiye

ABD'li yetkililer, görüşmeyle Trump yönetiminin Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ve kısa vadeli istikrar için geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü mesajını vermeyi amaçladıklarını belirtti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi.New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Karakas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.Maduro’dan sonra en üst düzey ziyaretRatcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.Yetkili, görüşmede 'istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını' ifade etti.Trump yönetiminden ‘güven’ mesajıTrump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.Ne olmuştu?

2026

