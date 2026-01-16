Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/cia-direktoru-ratcliffe-venezuela-gecici-devlet-baskani-rodriguez-ile-gorustu-1102799016.html
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü
Sputnik Türkiye
ABD'li yetkililer, görüşmeyle Trump yönetiminin Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ve kısa vadeli istikrar için geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü mesajını vermeyi amaçladıklarını belirtti.
2026-01-16T16:04+0300
2026-01-16T16:04+0300
dünya
cia
delcy rodriguez
john ratcliffe
haberler
nicolas maduro
venezuela
new york times
abd
cilia flores
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102798859_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_b16052096b6f285063e84570ef732245.jpg
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi.New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Karakas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.Maduro’dan sonra en üst düzey ziyaretRatcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.Yetkili, görüşmede 'istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını' ifade etti.Trump yönetiminden ‘güven’ mesajıTrump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.Ne olmuştu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-pezeskiyanla-irandaki-durumu-ele-aldi-1102797934.html
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102798859_112:0:2128:1512_1920x0_80_0_0_2b9f9f8f23045e01c0186057f5287175.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cia, venezuela, ratcliffe, rodriguez, abd, haberler, dünya haberleri, cia haberleri
cia, venezuela, ratcliffe, rodriguez, abd, haberler, dünya haberleri, cia haberleri

CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

16:04 16.01.2026
© REUTERS / Jonathan ErnstCIA Director John Ratcliffe
CIA Director John Ratcliffe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD'li yetkililer, görüşmeyle Trump yönetiminin Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ve kısa vadeli istikrar için geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü mesajını vermeyi amaçladıklarını belirtti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi.
New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Karakas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Maduro’dan sonra en üst düzey ziyaret

Ratcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.
Yetkili, görüşmede 'istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını' ifade etti.

Trump yönetiminden ‘güven’ mesajı

Trump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.
Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya ‘uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma’ suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.
Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı
15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала