Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/valilik-uyardi-6-gun-boyunca-etkili-olacak-il-genelinde-buzlanma-ve-don-bekleniyor-1102795398.html
Valilik uyardı, 6 gün boyunca etkili olacak: İl genelinde buzlanma ve don bekleniyor
Valilik uyardı, 6 gün boyunca etkili olacak: İl genelinde buzlanma ve don bekleniyor
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği bugünden itibaren don ve buzlanmanın etkili olacağını duyurdu ve kentlileri perşembe gününe kadar tedbirli olmaları konusunda uyardı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T14:06+0300
2026-01-16T14:06+0300
yaşam
ankara
ankara valiliği
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102749739_0:438:2862:2048_1920x0_80_0_0_6652d99da12d692b030155a5c4dce7d9.jpg
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı yapıldı.Don ve buzlanma olacakAnkara Valiliği, kentte perşembe gününe kadar soğuk havanın etkili olacağını belirterek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/soguk-hava-dalgasi-gunlerce-surecek-meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-kar-yagacak-mi-1102789644.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102749739_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_cfbb9b237b67c4feca5e12195f2f3221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara valiliği, ankara hava durumu
ankara, ankara valiliği, ankara hava durumu

Valilik uyardı, 6 gün boyunca etkili olacak: İl genelinde buzlanma ve don bekleniyor

14:06 16.01.2026
© AA / Günay NuhBuzlanma
Buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AA / Günay Nuh
Abone ol
Ankara Valiliği bugünden itibaren don ve buzlanmanın etkili olacağını duyurdu ve kentlileri perşembe gününe kadar tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Don ve buzlanma olacak

Ankara Valiliği, kentte perşembe gününe kadar soğuk havanın etkili olacağını belirterek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала