Valilik uyardı, 6 gün boyunca etkili olacak: İl genelinde buzlanma ve don bekleniyor

Valilik uyardı, 6 gün boyunca etkili olacak: İl genelinde buzlanma ve don bekleniyor

Ankara Valiliği bugünden itibaren don ve buzlanmanın etkili olacağını duyurdu ve kentlileri perşembe gününe kadar tedbirli olmaları konusunda uyardı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı yapıldı.Don ve buzlanma olacakAnkara Valiliği, kentte perşembe gününe kadar soğuk havanın etkili olacağını belirterek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

