Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/soguk-hava-dalgasi-gunlerce-surecek-meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-kar-yagacak-mi-1102789644.html
Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?
Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son tahminlerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar hızla düşerken İstanbul dahil... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T10:36+0300
2026-01-16T10:36+0300
türki̇ye
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
hava durumu
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414535_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4d5d5ee27ecefe6de387e6714a95d0b2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren sert şekilde düşecek. Soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yurt genelinde etkisini sürdürecek.Yarın kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.Tahminlere göre İstanbul, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenen iller arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede rüzgârın lodosa döndüğünü ancak hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirtti.Çalışkan, “Pazar günü çok soğuk olacak. Kuvvetli rüzgârlar var. Hissedilen sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.'İstanbul’un tamamında kar olmayacak'Kar beklentisine ilişkin değerlendirmesini sürdüren Çalışkan, İstanbul’da kar yağışı için son günün beklenmesi gerektiğini vurguladı:“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul’da yağış genelde yağmur olacak, zaman zaman karla karışık yağmur görülebilir. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak bölgelerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul’un tamamı kar olmayacak.”AKOM’dan 18-19 Ocak uyarısıAKOM, İstanbul için 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.'Yüksek kesimlerde kar görülebilir'Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki pazar ve pazartesi İstanbul’da karla karışık yağmur tescillendi. Çamlıca, Aydos, Şile yolu ve yüksek kesimlerde kar görülebilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-tabelalar-degisti-16-ocak-2026-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-1102788975.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414535_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_29656f62707186982a10d69d3d4b6971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, hava durumu, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, hava durumu, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?

10:36 16.01.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanistanbul kar yağışı
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son tahminlerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar hızla düşerken İstanbul dahil birçok kentte yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle 18-19 Ocak tarihlerine dikkat çekiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren sert şekilde düşecek. Soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Yarın kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.
Tahminlere göre İstanbul, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenen iller arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede rüzgârın lodosa döndüğünü ancak hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirtti.
Çalışkan, “Pazar günü çok soğuk olacak. Kuvvetli rüzgârlar var. Hissedilen sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.

'İstanbul’un tamamında kar olmayacak'

Kar beklentisine ilişkin değerlendirmesini sürdüren Çalışkan, İstanbul’da kar yağışı için son günün beklenmesi gerektiğini vurguladı:
“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul’da yağış genelde yağmur olacak, zaman zaman karla karışık yağmur görülebilir. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak bölgelerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul’un tamamı kar olmayacak.”

AKOM’dan 18-19 Ocak uyarısı

AKOM, İstanbul için 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

'Yüksek kesimlerde kar görülebilir'

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki pazar ve pazartesi İstanbul’da karla karışık yağmur tescillendi. Çamlıca, Aydos, Şile yolu ve yüksek kesimlerde kar görülebilir” ifadelerini kullandı.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
EKONOMİ
Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала