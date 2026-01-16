https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/soguk-hava-dalgasi-gunlerce-surecek-meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-kar-yagacak-mi-1102789644.html

Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son tahminlerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar hızla düşerken İstanbul dahil... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren sert şekilde düşecek. Soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yurt genelinde etkisini sürdürecek.Yarın kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.Tahminlere göre İstanbul, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenen iller arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede rüzgârın lodosa döndüğünü ancak hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirtti.Çalışkan, “Pazar günü çok soğuk olacak. Kuvvetli rüzgârlar var. Hissedilen sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.'İstanbul’un tamamında kar olmayacak'Kar beklentisine ilişkin değerlendirmesini sürdüren Çalışkan, İstanbul’da kar yağışı için son günün beklenmesi gerektiğini vurguladı:“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul’da yağış genelde yağmur olacak, zaman zaman karla karışık yağmur görülebilir. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak bölgelerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul’un tamamı kar olmayacak.”AKOM’dan 18-19 Ocak uyarısıAKOM, İstanbul için 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.'Yüksek kesimlerde kar görülebilir'Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki pazar ve pazartesi İstanbul’da karla karışık yağmur tescillendi. Çamlıca, Aydos, Şile yolu ve yüksek kesimlerde kar görülebilir” ifadelerini kullandı.

