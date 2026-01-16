Türkiye
Uyuşturucu testi belli olmuştu: Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Uyuşturucu testi belli olmuştu: Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.'Merak etmeyin, alnım açık başım dik'Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Oktay Kaynarca şu ifadeleri kullandı:
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı
türki̇ye
Uyuşturucu testi belli olmuştu: Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'Merak etmeyin, alnım açık başım dik'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Oktay Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. “Her şerden bir hayır çıkar” sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatim boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla.

TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı
18:24
