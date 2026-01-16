Türkiye
Trump’tan Grönland konusunda ‘uyum sağlamayan müttefiklere’ gümrük vergisi uyarısı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglunun-test-sonuclari-aciklandi-1102801623.html
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T18:24+0300
2026-01-16T19:03+0300
türki̇ye
türkiye
oktay kaynarca
emel müftüoğlu
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102712433_0:248:787:691_1920x0_80_0_0_30cc37da1ca8a269d3fd74c34e365e08.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı.Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu testleri ise bugün açıklandı.Kaynarca ve Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı. Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının ise pozitif çıktığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-oyuncu-oktay-kaynarcadan-ilk-aciklama--1102733888.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102712433_0:95:787:685_1920x0_80_0_0_e41a96ccf259f00a5f04698bb4a67c30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, oktay kaynarca, emel müftüoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
türkiye, oktay kaynarca, emel müftüoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı

18:24 16.01.2026 (güncellendi: 19:03 16.01.2026)
© Fotoğraf : Emel Müftüoğlu instagramOktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Fotoğraf : Emel Müftüoğlu instagram
Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu testleri ise bugün açıklandı.
Kaynarca ve Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı. Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının ise pozitif çıktığı belirtildi.
Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca: 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak'
14 Ocak, 14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала