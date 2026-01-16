https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglunun-test-sonuclari-aciklandi-1102801623.html
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı
18:24 16.01.2026 (güncellendi: 19:03 16.01.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu testleri ise bugün açıklandı.
Kaynarca ve Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı. Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının ise pozitif çıktığı belirtildi.