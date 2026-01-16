https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglunun-test-sonuclari-aciklandi-1102801623.html

Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı

Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T18:24+0300

2026-01-16T18:24+0300

2026-01-16T19:03+0300

türki̇ye

türkiye

oktay kaynarca

emel müftüoğlu

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kullanmaya özendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102712433_0:248:787:691_1920x0_80_0_0_30cc37da1ca8a269d3fd74c34e365e08.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı.Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu testleri ise bugün açıklandı.Kaynarca ve Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı. Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının ise pozitif çıktığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-oyuncu-oktay-kaynarcadan-ilk-aciklama--1102733888.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, oktay kaynarca, emel müftüoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme