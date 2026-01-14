https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-oyuncu-oktay-kaynarcadan-ilk-aciklama--1102733888.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca: 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak'

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca: 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ilk kez açıklama yaptı. Kaynarca uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğunu belirtirken, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" dedi. Kaynarca, "Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidirKaynarca yaptığı açıklamada yanında olan dostlarına ve sevenlerine teşekkür ederken, "Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır" dedi.Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım Kaynarca açıklamasında şunları dile getirdi: "Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

