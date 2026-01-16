Türkiye
Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var
Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah ve Nazlıcan... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
ümit karan
burak doğan
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı. 18 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler de adliye sevk edildi
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
12:08 16.01.2026 (güncellendi: 12:10 16.01.2026)
soruşturma
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın da var.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı.

18 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler de adliye sevk edildi
