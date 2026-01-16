https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/unlu-oyunculara-uyusturucu-gozaltisi-aralarinda-cagla-boz-ve-melis-sabah-da-var-1102792646.html
Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var
Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah ve Nazlıcan... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T12:08+0300
2026-01-16T12:08+0300
2026-01-16T12:10+0300
türki̇ye
ümit karan
burak doğan
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102792493_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d9a3801d411062adecd5fc2a14db431b.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı. 18 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler de adliye sevk edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-umit-karan-gozaltina-alindi-1102744280.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102792493_238:0:1678:1080_1920x0_80_0_0_96a66445e4e87020dd5eed7c6f3cf674.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ümit karan, burak doğan, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
ümit karan, burak doğan, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var
12:08 16.01.2026 (güncellendi: 12:10 16.01.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın da var.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı.
18 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler de adliye sevk edildi