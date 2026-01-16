https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/unlu-oyunculara-uyusturucu-gozaltisi-aralarinda-cagla-boz-ve-melis-sabah-da-var-1102792646.html

Ünlü oyunculara uyuşturucu gözaltısı: Aralarında Çağla Boz ve Melis Sabah da var

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah ve Nazlıcan... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı. 18 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler de adliye sevk edildi

