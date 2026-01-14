https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-umit-karan-gozaltina-alindi-1102744280.html
İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan gözaltına alındı. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan gözaltına alındı
20:11 14.01.2026 (güncellendi: 20:25 14.01.2026)
İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Karan'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş açıkladı. Yetkililerin, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde bilgi vermesi öngörülüyor.