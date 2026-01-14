Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-umit-karan-gozaltina-alindi-1102744280.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan gözaltına alındı. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T20:11+0300
2026-01-14T20:25+0300
türki̇ye
ümit karan
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_971c5a969569f1fa1f108ee5eee0561a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.Karan'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş açıkladı. Yetkililerin, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde bilgi vermesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-unlu-sarkici-emel-muftuoglunun-ifadesi-ortaya-1102740464.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_056517f4d4614dcd53ec55ee4ca113df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan gözaltına alındı

20:11 14.01.2026 (güncellendi: 20:25 14.01.2026)
© AAÜmit Karan
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA
Abone ol
İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Karan'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş açıkladı. Yetkililerin, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde bilgi vermesi öngörülüyor.
Emel Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала