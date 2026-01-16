Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayın sırasında rahatsızlık geçirdi. 16.01.2026
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı süren üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayın sırasında rahatsızlandı.Kameralara yansıyan görüntülerde Bakan Uraloğlu’nun, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” dediği duyuldu. Yaşanan durumun ardından canlı yayın kesilirken, Bakan Uraloğlu’nun tansiyonun düştüğü öğrenildi.
SON HABERLER
18:57 16.01.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayın sırasında rahatsızlık geçirdi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı süren üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayın sırasında rahatsızlandı.
Kameralara yansıyan görüntülerde Bakan Uraloğlu’nun, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” dediği duyuldu. Yaşanan durumun ardından canlı yayın kesilirken, Bakan Uraloğlu’nun tansiyonun düştüğü öğrenildi.
