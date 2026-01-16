https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ulastirma-ve-altyapi-bakani-abdulkadir-uraloglu-canli-yayinda-rahatsizlandi-1102802834.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayın sırasında rahatsızlık geçirdi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı süren üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayın sırasında rahatsızlandı.Kameralara yansıyan görüntülerde Bakan Uraloğlu’nun, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” dediği duyuldu. Yaşanan durumun ardından canlı yayın kesilirken, Bakan Uraloğlu’nun tansiyonun düştüğü öğrenildi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı süren üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayın sırasında rahatsızlandı.
Kameralara yansıyan görüntülerde Bakan Uraloğlu’nun, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” dediği duyuldu. Yaşanan durumun ardından canlı yayın kesilirken, Bakan Uraloğlu’nun tansiyonun düştüğü öğrenildi.