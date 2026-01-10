https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/samsun-ankara-arasi-seyahat-suresi-25-saate-inecek-1102636575.html

Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2.5 saate inecek

Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

Samsun'da çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı için ilk etap çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak" dedi. Türkiye'nin kuzeyindeki ilk hızlı tren projesi olacakBakan Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmaları sürdüğünü dile getirirken şu bilgileri paylaştı: Samsun-Sarp Demiryolu Projesi gündemde Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.

