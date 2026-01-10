https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/samsun-ankara-arasi-seyahat-suresi-25-saate-inecek-1102636575.html
Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2.5 saate inecek
Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2.5 saate inecek
Sputnik Türkiye
Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T15:13+0300
2026-01-10T15:13+0300
2026-01-10T15:13+0300
türki̇ye
ankara
samsun
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
tren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102636419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e2b12daabba772059e929246554febf.jpg
Samsun'da çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı için ilk etap çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak" dedi. Türkiye'nin kuzeyindeki ilk hızlı tren projesi olacakBakan Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmaları sürdüğünü dile getirirken şu bilgileri paylaştı: Samsun-Sarp Demiryolu Projesi gündemde Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/sariyer-kilyos-tuneli-2026da-acilacak-35-dakikalik-yol-5-dakikaya-inecek-1102369616.html
türki̇ye
ankara
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102636419_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3765e1c383a3ba1dd771ff0b6e5d621.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, samsun, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tren
ankara, samsun, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tren
Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2.5 saate inecek
Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara- Samsun arasının 2.5 saate düşeceğini söyledi.
Samsun'da çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı için ilk etap çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak" dedi.
Türkiye'nin kuzeyindeki ilk hızlı tren projesi olacak
Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmaları sürdüğünü dile getirirken şu bilgileri paylaştı:
"Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesiminin yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak."
Samsun-Sarp Demiryolu Projesi gündemde
Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.