Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zakotnoye ve Zaporojye Bölgesi'nde Jovtnevoye köyleri düşman güçlerinden temizlendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Zakotnoye ve Jovtnevoye ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 5 olduğunu kaydetti.Rus ordusu Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 695 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 134 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca bin 138 uzun menzilli İHA engellendi.
12:50 16.01.2026 (güncellendi: 12:54 16.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zakotnoye ve Zaporojye Bölgesi'nde Jovtnevoye köyleri düşman güçlerinden temizlendi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Zakotnoye ve Jovtnevoye ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 5 olduğunu kaydetti.
Rus ordusu Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
Yakıt depoları, askeri hava üsleri, İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri;
Ukraynalı silahlı oluşumların geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 695 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 134 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca bin 138 uzun menzilli İHA engellendi.