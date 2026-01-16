Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-pezeskiyanla-irandaki-durumu-ele-aldi-1102797934.html
Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı
Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Netanyahu'yla yaptığı konuşmanın ardından Pezeşkiyan'ı arayarak bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişine devam etti. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T15:05+0300
2026-01-16T15:05+0300
dünya
haberler
i̇ran
rusya
kremlin
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_0:4:724:411_1920x0_80_0_0_4206b887877b5e95b8f0b20210b4965f.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.Kremlin'in açıklamasına göre Pezeşkiyan, Putin'e İran yönetiminin ülkedeki durumu normalleştirmek için sarf ettiği aktif çabaları anlattı.Taraflar, İran'daki ve genel olarak bölgedeki gerilimlerin hızla azaltılmasını her zaman desteklediklerini ve ortaya çıkan sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda ortak ekonomik projelerin uygulanmasına olan karşılıklı bağlılıklarını yeniden teyit etti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-ve-netanyahudan-telefon-gorusmesi-1102794529.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_49:0:681:474_1920x0_80_0_0_93753231ce1763551481d9e86f8f4444.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, i̇ran, rusya, kremlin, vladimir putin, mesud pezeşkiyan
haberler, i̇ran, rusya, kremlin, vladimir putin, mesud pezeşkiyan

Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı

15:05 16.01.2026
© SputnikPutin-Pezeşkiyan
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Rus lider Putin, Netanyahu'yla yaptığı konuşmanın ardından Pezeşkiyan'ı arayarak bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişine devam etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasına göre Pezeşkiyan, Putin'e İran yönetiminin ülkedeki durumu normalleştirmek için sarf ettiği aktif çabaları anlattı.

Taraflar, İran'daki ve genel olarak bölgedeki gerilimlerin hızla azaltılmasını her zaman desteklediklerini ve ortaya çıkan sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda ortak ekonomik projelerin uygulanmasına olan karşılıklı bağlılıklarını yeniden teyit etti
July 11, 2018. Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, during their meeting - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Putin ve Netanyahu'dan telefon görüşmesi
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала