Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.



Kremlin'in açıklamasına göre Pezeşkiyan, Putin'e İran yönetiminin ülkedeki durumu normalleştirmek için sarf ettiği aktif çabaları anlattı.



Taraflar, İran'daki ve genel olarak bölgedeki gerilimlerin hızla azaltılmasını her zaman desteklediklerini ve ortaya çıkan sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.



Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda ortak ekonomik projelerin uygulanmasına olan karşılıklı bağlılıklarını yeniden teyit etti