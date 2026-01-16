Uçuş yapan paraşütçü havadayken aldığı çay davetine 'geliyorum' yanıtı vererek iniş yaptı

"Uçuş sırasında aşağıda çam dikimi yapan işçiler 'buyur çay içelim' diye bağırdı. Aslında 150-200 metre yüksekteydim ama bana seslerini duyurabildiler. Onlara çayları varsa inebileceğimi söyledim. Tekrardan davetlerini teyit ettiklerinde yanlarına indim. Sağ olsunlar çok yardımseverlerdi. Soğuk bir günde o çay çok güzel geliyor. Çay içtikten sonra oradan ayrılırken bana 'senin videonu çektik' dediler. 'Hatıraydı ama hadi paylaşalım bu sefer' dedim. Sonrasında ise video viral hale geldi."