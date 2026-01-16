https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ucus-yapan-parasutcu-havadayken-aldigi-cay-davetine-geliyorum-yaniti-vererek-inis-yapti-1102784774.html
Uçuş yapan paraşütçü havadayken aldığı çay davetine 'geliyorum' yanıtı vererek iniş yaptı
Uçuş yapan paraşütçü havadayken aldığı çay davetine 'geliyorum' yanıtı vererek iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 150-200 metre yükseklikteki yamaç paraşütçüsü havadayken, yerde ağaç dikimi yapan orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaparak... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T01:45+0300
2026-01-16T01:45+0300
2026-01-16T01:46+0300
yaşam
osman doğan
türkiye
mersin
yamaç paraşütü
paraşütçü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102784873_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cb4f121b1f0e33eb638dc394a7f9ed3f.jpg
Mersin'in Silifke ilçesinde yamaç paraşütçüsü Osman Doğan uçuş yaptığı sırada bölgede çam dikimi yapan orman işçilerinden çay daveti aldı.Havadayken davete "geliyorum" yanıtını veren Doğan iniş yaparak işçilerin yanına ulaştı.Burada orman işçileriyle çay içip sohbet eden Osman Doğan, hem kendi uçuş anını hem de işçilerin çay daveti esnasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.İşçilerin sesini nasıl duyduğunu anlatan Doğan yaşadığı anlarla ilgili şunları söyledi:Doğan, orman işçileriyle uçuş yapmayı planladıklarını belirterek, "Onlarla bir anlaşma yaptık. 'Sadece yerde çalışmayın, biraz da çalıştığınız yerleri gökyüzünden size gösterelim' dedim. Havalar biraz düzeldiğinde kendileriyle uçuş planlıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/lahmacun-endeksi-aciklandi-lahmacun-fiyatlari-ne-kadar-artti-en-cok-hangi-ilde-lahmacun-fiyati-1102764047.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102784873_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2e7f15600646f5da558eef3c85fba7a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osman doğan, türkiye, mersin, yamaç paraşütü, paraşütçü
osman doğan, türkiye, mersin, yamaç paraşütü, paraşütçü
Uçuş yapan paraşütçü havadayken aldığı çay davetine 'geliyorum' yanıtı vererek iniş yaptı
01:45 16.01.2026 (güncellendi: 01:46 16.01.2026)
Yaklaşık 150-200 metre yükseklikteki yamaç paraşütçüsü havadayken, yerde ağaç dikimi yapan orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaparak işçilerle birlikte çay içti.
Mersin'in Silifke ilçesinde yamaç paraşütçüsü Osman Doğan uçuş yaptığı sırada bölgede çam dikimi yapan orman işçilerinden çay daveti aldı.
Havadayken davete "geliyorum" yanıtını veren Doğan iniş yaparak işçilerin yanına ulaştı.
Burada orman işçileriyle çay içip sohbet eden Osman Doğan, hem kendi uçuş anını hem de işçilerin çay daveti esnasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşçilerin sesini nasıl duyduğunu anlatan Doğan yaşadığı anlarla ilgili şunları söyledi:
"Uçuş sırasında aşağıda çam dikimi yapan işçiler 'buyur çay içelim' diye bağırdı. Aslında 150-200 metre yüksekteydim ama bana seslerini duyurabildiler. Onlara çayları varsa inebileceğimi söyledim. Tekrardan davetlerini teyit ettiklerinde yanlarına indim. Sağ olsunlar çok yardımseverlerdi. Soğuk bir günde o çay çok güzel geliyor. Çay içtikten sonra oradan ayrılırken bana 'senin videonu çektik' dediler. 'Hatıraydı ama hadi paylaşalım bu sefer' dedim. Sonrasında ise video viral hale geldi."
Doğan, orman işçileriyle uçuş yapmayı planladıklarını belirterek, "Onlarla bir anlaşma yaptık. 'Sadece yerde çalışmayın, biraz da çalıştığınız yerleri gökyüzünden size gösterelim' dedim. Havalar biraz düzeldiğinde kendileriyle uçuş planlıyoruz" dedi.