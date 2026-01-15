https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/lahmacun-endeksi-aciklandi-lahmacun-fiyatlari-ne-kadar-artti-en-cok-hangi-ilde-lahmacun-fiyati-1102764047.html

Lahmacun endeksi açıklandı: Lahmacun fiyatları ne kadar arttı? En çok hangi ilde lahmacun fiyatı yükseldi?

Lahmacun endeksi açıklandı: Lahmacun fiyatları ne kadar arttı? En çok hangi ilde lahmacun fiyatı yükseldi?

Sputnik Türkiye

Açıklanan 'Lahmacun Endeksi'ne göre, aralık ayında ortalama lahmacun fiyatları 136.3 lira yükseldi. Fiyatlar enflasyonun üzerinde yükselirken, İstanbul'da... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T13:02+0300

2026-01-15T13:02+0300

2026-01-15T13:02+0300

ekonomi̇

lahmacun

lahmacun fiyatı

lahmacun fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_35:0:664:354_1920x0_80_0_0_3b2ce18cfa85795ddfa7cb9180361377.jpg

İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından hazırlanan 'Lahmacun Endeksi'ne göre, Aralık ayında lahmacun fiyatlarındaki artış genel enflasyonun üzerine çıktı. Ortalama lahmacun fiyatları 136.3 liraya yükselirken, Adana'da bir lahmacunun fiyatının 293.3 liraya çıktığı belirlendi. Evde lahmacun yapmak da sanıldığı kadar ucuz değil. Endekse göre, Kasım ayında maliyeti 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti aralıkta 45.4 TL’ye çıktı.Bir yılda ne kadar arttı?Endekse göre, 2024 Aralık ayında 103,1 TL olan ortalama lahmacun fiyatı, 2025 Aralık itibarıyla 136,33 TL’ye yükseldi. Böylece bir yılda ortalama 33,24 TL’lik artış kaydedildi. Hangi illerde lahmacun fiyatları arttı?Ekonomim'in haberinen göre, Aralık ayında lahmacun fiyatlarında en hızlı artış yüzde 4.7'nin üzerinde Ordu ve Van’da olurken, onu yüzde 4 ile Erzurum, yüzde 3.9 ile Bursa ve yüzde 3.8 ile Adana takip etti. Ortalama fiyatlar İstanbul’da yüzde 3.2, Ankara’da yüzde 1.5, İzmir’de yüzde 2.6 arttı.Geçen ay ortalama lahmacun fiyatı sabit kalan il olmadı. Ortalama lahmacun fiyatlarının düştüğü tek il, fiyatların yüzde 1.2 gerilediği Mardin oldu.Van'da lahmacun fiyatı 85 TL olurken, Aralık 2025’te Adana’da tek lahmacunun ortalama fiyatı 293,3 TL’ye yükseldi. Kasım ayına göre yaklaşık 10 TL’lik artış kaydedildi.İstanbul’da en pahalı lahmacun hangi ilçede satılıyorÇalışmaya göre, İstanbul'da ilçeler bazında lahmacun fiyatlarına bakıldığında, en ucuz lahmacun Sultanbeyli’de 75.6 TL olurken, en pahalı lahmacun 180.3 TL ile Beşiktaş’ta satılıyor. Bu fiyatlar ilçelerin ortalama değerleri olurken, İstanbul’da lahmacun fiyatı, semtin kira maliyeti ve paket/platform komisyonu kadar, karşıdaki masanın manzarasıyla da değişiyor.Evde lahmacun yapmak ucuz mu?Öte yandan son günlerde trend olan evde lahmacun yapmanın maliyeti de arttı. Endekse göre, Kasım ayında maliyeti 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacun, aralıkta 45.4 TL’ye çıktı. Evde yapılan lahmacunun maliyeti aylık yüzde 13.6 arttı.Maliyeti arttıranların başında yüzde 12 artışla dana kıyma, yüzde 82 ile sivri biber ve yüzde 59 artan soğan geldi. Restoran tarafında ortalama 136,3 TL olan lahmacunun evdeki maliyeti halen üçte biri oranını koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları