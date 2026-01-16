Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-cevresinde-ateskes-saglandi-1102805305.html
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya ve Ukrayna'nın, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde onarım çalışmalarının başlaması için yerel ateşkes rejimine onay... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T23:32+0300
2026-01-16T23:32+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
ateşkes
rusya
ukrayna
rafael grossi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac475ef71e92eec55e61d68ab039835.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu bölgede, hem Rusya hem de Ukrayna’nın yerel ateşkes uygulanmasına onay verdiği kaydedildi. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’ye atıfla yapılan açıklamada ateşkesin santralin faaliyette kalabilmesi için kritik önem taşıyan son yedek elektrik iletim hattının onarımına imkan tanıyacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ukraynada-cogunluk-rusyayla-baris-anlasmasi-konusunda-referandum-yapilmasini-destekliyor-1102799432.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_128c0285c04884e4026828d3ab33d833.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, rusya, ukrayna, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, rusya, ukrayna, rafael grossi

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı

23:32 16.01.2026
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya ve Ukrayna'nın, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde onarım çalışmalarının başlaması için yerel ateşkes rejimine onay verdiğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu bölgede, hem Rusya hem de Ukrayna’nın yerel ateşkes uygulanmasına onay verdiği kaydedildi.
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’ye atıfla yapılan açıklamada ateşkesin santralin faaliyette kalabilmesi için kritik önem taşıyan son yedek elektrik iletim hattının onarımına imkan tanıyacağı belirtildi.
Bugün UAEA, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalan son yedek yüksek gerilim hattının onarımı için yerel ateşkes rejimi uygulanmasına onay vermesini sağladı.
Ukrayna - Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor
16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала