https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-cevresinde-ateskes-saglandi-1102805305.html
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya ve Ukrayna'nın, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde onarım çalışmalarının başlaması için yerel ateşkes rejimine onay... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T23:32+0300
2026-01-16T23:32+0300
2026-01-16T23:32+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
ateşkes
rusya
ukrayna
rafael grossi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac475ef71e92eec55e61d68ab039835.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu bölgede, hem Rusya hem de Ukrayna’nın yerel ateşkes uygulanmasına onay verdiği kaydedildi. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’ye atıfla yapılan açıklamada ateşkesin santralin faaliyette kalabilmesi için kritik önem taşıyan son yedek elektrik iletim hattının onarımına imkan tanıyacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ukraynada-cogunluk-rusyayla-baris-anlasmasi-konusunda-referandum-yapilmasini-destekliyor-1102799432.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_128c0285c04884e4026828d3ab33d833.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, rusya, ukrayna, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, rusya, ukrayna, rafael grossi
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde ateşkes sağlandı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya ve Ukrayna'nın, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde onarım çalışmalarının başlaması için yerel ateşkes rejimine onay verdiğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu bölgede, hem Rusya hem de Ukrayna’nın yerel ateşkes uygulanmasına onay verdiği kaydedildi.
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’ye atıfla yapılan açıklamada ateşkesin santralin faaliyette kalabilmesi için kritik önem taşıyan son yedek elektrik iletim hattının onarımına imkan tanıyacağı belirtildi.
Bugün UAEA, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalan son yedek yüksek gerilim hattının onarımı için yerel ateşkes rejimi uygulanmasına onay vermesini sağladı.