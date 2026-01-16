https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trumptan-gronland-konusunda-uyum-saglamayan-muttefiklere-gumruk-vergisi-uyarisi-1102802932.html
Trump’tan Grönland konusunda ‘uyum sağlamayan müttefiklere’ gümrük vergisi uyarısı
Trump'tan Grönland konusunda 'uyum sağlamayan müttefiklere' gümrük vergisi uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD tarafından edinilmesini desteklemeyen ülkelere 'gümrük vergisi' uygulanabileceğini söyledi.
grönland
abd
Trump’tan Grönland konusunda ‘uyum sağlamayan müttefiklere’ gümrük vergisi uyarısı
19:02 16.01.2026 (güncellendi: 19:08 16.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD tarafından edinilmesini desteklemeyen ülkelere ‘gümrük vergisi’ uygulanabileceğini söyledi.
Trump, cuma günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland konusunda bizimle aynı yönde hareket etmeyen ülkelere gümrük vergisi koyabilirim. Ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var, bu yüzden bunu yapabilirim" dedi.
ABD başkanının bu son uyarısı bir kongre heyetinin, ABD’nin NATO müttefiki Danimarka’ya desteği güçlendirmek amacıyla Kopenhag’a gitmesiyle aynı zamana denk geldi.
Avrupalı ülkeler de, destek mesajı vermek amacıyla Grönland’a ‘askeri keşif görevi’ için asker konuşlandırdı.
Aralarında 11 kongre üyesinin bulunduğu heyetin, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönlandlı mevkidaşı Jens-Frederik Nielsen ile görüşmeler yapması planlandı.
Heyet, öğle saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle görüşmek üzere Danimarka İşverenler Birliği Dansk Industri binasına ulaştı.
Heyetin daha sonra, cuma günü ‘birlik ve dayanışma göstergesi’ olarak Grönland bayrağının göndere çekildiği Danimarka Parlamentosu üyeleriyle bir araya gelmesi öngörülüyordu.
Avrupa 34 asker gönderiyor
NATO’nun Avrupa ülkelerinin, Danimarka’nın talebi üzerine Grönland'ı ABD’ye karşı korumak için 34 asker göndermeye hazır olduğu tespit edildi.
Sputnik, NATO’nun Avrupa ülkelerinin Grönland’a göndermeye hazırlandığı asker sayısını hesapladı.
Toplam 34 askerin kısa süre içinde Grönland'a varması bekleniyor. Fransız medyası, artık 15 askerin adaya ulaştığını bildirirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, takviye olarak adaya en kısa sürede kara, deniz ve hava araçlarının gönderileceğini açıkladı.
Almanya’nın Danimarka’ya gönderdiği 13 asker diğer ülkelerin temsilcileriyle birlikte Grönland’a geçecek. Bu girişime katılan diğer NATO ülkeleri nispeten daha az sayıda asker gönderiyor. Norveç ve Finlandiya ikişer, İngiltere ve Hollanda da birer subay göndermeyi planlıyor. İsveç de komşusunu destekleme kararı aldı.