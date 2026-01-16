Trump, 'Gazze Şeridi için Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trump-gazze-seridi-icin-baris-kurulunun-kuruldugunu-duyurdu-1102785115.html
16.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir onurla duyuruyorum ki Barış Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun üyeleri yakında açıklanacak, ancak kesin olarak söyleyebilirim ki, bu tarihte, herhangi bir yerde bir araya gelmiş en büyük ve en prestijli kuruldur

Gazze için geçici yönetim planı ne?

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek ve kurula Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Büyük bir onurla duyuruyorum ki Barış Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun üyeleri yakında açıklanacak, ancak kesin olarak söyleyebilirim ki, bu tarihte, herhangi bir yerde bir araya gelmiş en büyük ve en prestijli kuruldur
Gazze için geçici yönetim planı ne?
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.
Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.
Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek ve kurula Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.