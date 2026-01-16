Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump, 'Gazze Şeridi için Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu
Trump, 'Gazze Şeridi için Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu’nun kurulduğunu açıkladı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:Gazze için geçici yönetim planı ne?BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek ve kurula Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu’nun kurulduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Büyük bir onurla duyuruyorum ki Barış Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun üyeleri yakında açıklanacak, ancak kesin olarak söyleyebilirim ki, bu tarihte, herhangi bir yerde bir araya gelmiş en büyük ve en prestijli kuruldur

Gazze için geçici yönetim planı ne?

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.
Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.
Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek ve kurula Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.
