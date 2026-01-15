https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/hamastan-gecici-filistin-komitesi-aciklamasi-onemli-bir-adim-1102773178.html
Hamas’tan 'geçici Filistin komitesi' açıklaması: Önemli bir adım
Hamas’tan 'geçici Filistin komitesi' açıklaması: Önemli bir adım
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi’ni yönetecek ‘geçici Filistin komitesi’nin’ kurulmasının ilanını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ateşkesi güçlendirmek açısından önemli... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T15:06+0300
2026-01-15T15:06+0300
2026-01-15T15:06+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
hamas
filistin
steve witkoff
ortadoğu
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575a825d8b1d78ea1b4ce553ee0091fb.jpg
Hamas sözcüsü Basem Naim, yaptığı açıklamada, "Gazze’nin idaresi için geçici bir Filistin komitesinin kurulmasının ilanı, ateşkesi güvence altına almak ve savaşa dönüşü önlemek için önemli bir adımdır" dedi.Naim, söz konusu komitenin 'Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirecek bir sürecin başlangıcı olmasını' ve nihayetinde bir ‘ulusal birlik hükümeti’ kurulmasına zemin hazırlamasını umduklarını da ifade etti.Witkoff dün 2. aşamayı duyurmuştuHamas’ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bir gün önce yaptığı duyuruyla aynı döneme denk geldi.Witkoff, Washington’un Gazze’ye yönelik barış planında ‘ikinci aşamaya’ geçildiğini ve bu kapsamda savaş sonrası yönetime ilişkin adımların atılacağını açıkladı.Witkoff’a göre, Trump yönetiminin 20 maddelik planının bu aşaması, Gazze’de ‘geçici teknokratik bir yönetim yapısı’nın’ kurulmasını, silahsızlanma sürecini ve yeniden inşa çalışmalarını içeriyor.Teknokratik yapı nasıl olacak?Analistler, Hamas’ın geçici komiteyi olumlu karşılaması ile ABD’nin ikinci aşamayı başlattığını ilan etmesini, aynı gelişmenin farklı siyasi hedeflerle yorumlanması olarak değerlendiriyor.Hamas açıklamasında önceliği ateşkesin korunması ve Filistin iç uzlaşısına verirken, ABD tarafı geçici yönetimi daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma ve kontrol mekanizmasının parçası olarak görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kremlin-trump-hakli-zelenskiy-cozum-surecini-yavaslatiyor-1102765758.html
gazze
filistin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f69366527966d54592782cbedb83ca9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, hamas, filistin, steve witkoff, ortadoğu, haberler, abd
gazze, hamas, filistin, steve witkoff, ortadoğu, haberler, abd
Hamas’tan 'geçici Filistin komitesi' açıklaması: Önemli bir adım
Hamas, Gazze Şeridi’ni yönetecek ‘geçici Filistin komitesi’nin’ kurulmasının ilanını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ateşkesi güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD’nin Gazze’ye yönelik barış planında ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının hemen ardından geldi.
Hamas sözcüsü Basem Naim, yaptığı açıklamada, "Gazze’nin idaresi için geçici bir Filistin komitesinin kurulmasının ilanı, ateşkesi güvence altına almak ve savaşa dönüşü önlemek için önemli bir adımdır" dedi.
Naim, söz konusu komitenin 'Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirecek bir sürecin başlangıcı olmasını' ve nihayetinde bir ‘ulusal birlik hükümeti’ kurulmasına zemin hazırlamasını umduklarını da ifade etti.
Witkoff dün 2. aşamayı duyurmuştu
Hamas’ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bir gün önce yaptığı duyuruyla aynı döneme denk geldi.
Witkoff, Washington’un Gazze’ye yönelik barış planında ‘ikinci aşamaya’ geçildiğini ve bu kapsamda savaş sonrası yönetime ilişkin adımların atılacağını açıkladı.
Witkoff’a göre, Trump yönetiminin 20 maddelik planının bu aşaması, Gazze’de ‘geçici teknokratik bir yönetim yapısı’nın’ kurulmasını, silahsızlanma sürecini ve yeniden inşa çalışmalarını içeriyor.
Teknokratik yapı nasıl olacak?
Bu çerçevede oluşacak ‘Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’
adı verilen ve siyasi değil teknik uzmanlardan oluşacak bir yapının, günlük idareyi üstlenmesi öngörülüyor, ancak hala belirsizlikler var.
ABD’li yetkili, dün açıklama yaparken planın ilerlemesinin Hamas’ın ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu da söyledi.
Witkoff, özellikle son İsrailli rehinenin cenazesinin teslim edilmemesi halinde, sürecin kesintiye uğrayabileceği ve ‘ciddi sonuçlar’ doğabileceği uyarısında bulundu
Analistler, Hamas’ın geçici komiteyi olumlu karşılaması ile ABD’nin ikinci aşamayı başlattığını ilan etmesini, aynı gelişmenin farklı siyasi hedeflerle yorumlanması olarak değerlendiriyor.
Hamas açıklamasında önceliği ateşkesin korunması ve Filistin iç uzlaşısına verirken, ABD tarafı geçici yönetimi daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma ve kontrol mekanizmasının parçası olarak görüyor.