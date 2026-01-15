https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/hamastan-gecici-filistin-komitesi-aciklamasi-onemli-bir-adim-1102773178.html

Hamas’tan 'geçici Filistin komitesi' açıklaması: Önemli bir adım

Hamas, Gazze Şeridi’ni yönetecek ‘geçici Filistin komitesi’nin’ kurulmasının ilanını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ateşkesi güçlendirmek açısından önemli... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Hamas sözcüsü Basem Naim, yaptığı açıklamada, "Gazze’nin idaresi için geçici bir Filistin komitesinin kurulmasının ilanı, ateşkesi güvence altına almak ve savaşa dönüşü önlemek için önemli bir adımdır" dedi.Naim, söz konusu komitenin 'Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirecek bir sürecin başlangıcı olmasını' ve nihayetinde bir ‘ulusal birlik hükümeti’ kurulmasına zemin hazırlamasını umduklarını da ifade etti.Witkoff dün 2. aşamayı duyurmuştuHamas’ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bir gün önce yaptığı duyuruyla aynı döneme denk geldi.Witkoff, Washington’un Gazze’ye yönelik barış planında ‘ikinci aşamaya’ geçildiğini ve bu kapsamda savaş sonrası yönetime ilişkin adımların atılacağını açıkladı.Witkoff’a göre, Trump yönetiminin 20 maddelik planının bu aşaması, Gazze’de ‘geçici teknokratik bir yönetim yapısı’nın’ kurulmasını, silahsızlanma sürecini ve yeniden inşa çalışmalarını içeriyor.Teknokratik yapı nasıl olacak?Analistler, Hamas’ın geçici komiteyi olumlu karşılaması ile ABD’nin ikinci aşamayı başlattığını ilan etmesini, aynı gelişmenin farklı siyasi hedeflerle yorumlanması olarak değerlendiriyor.Hamas açıklamasında önceliği ateşkesin korunması ve Filistin iç uzlaşısına verirken, ABD tarafı geçici yönetimi daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma ve kontrol mekanizmasının parçası olarak görüyor.

