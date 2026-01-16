Türkiye
Suriye Ordusu, harekat sinyali verdi: Deir Hafer’deki sivillere çağrı
Suriye Ordusu, harekat sinyali verdi: Deir Hafer’deki sivillere çağrı
Suriye Ordusu, Halep kırsalındaki Deir Hafer bölgesinde bulunan SDG’ye ait askeri mevzilere yönelik olası saldırılar öncesinde bölge halkına uyarıda bulundu. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
SDG’ye ait askeri mevzilere yönelik olası saldırılar öncesinde sivillerden Deir Hafer bölgesindeki askeri noktalardan uzak durmaları istendi.Suriye Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen mevzilerin Halep kenti ve çevresine yönelik operasyonlarda fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.
suriye ordusu, ortadoğu, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı

22:12 16.01.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanSuriye Ordusu
Suriye Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Suriye Ordusu, Halep kırsalındaki Deir Hafer bölgesinde bulunan SDG’ye ait askeri mevzilere yönelik olası saldırılar öncesinde bölge halkına uyarıda bulundu.
SDG’ye ait askeri mevzilere yönelik olası saldırılar öncesinde sivillerden Deir Hafer bölgesindeki askeri noktalardan uzak durmaları istendi.
Suriye Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen mevzilerin Halep kenti ve çevresine yönelik operasyonlarda fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.
