https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/suriye-savunma-bakanligindan-sdgye-tum-silahli-unsurlar-firatin-dogusuna-cekilsin-1102698465.html

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye: Tüm silahlı unsurlar Fırat'ın doğusuna çekilsin

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye: Tüm silahlı unsurlar Fırat'ın doğusuna çekilsin

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T12:20+0300

2026-01-13T12:20+0300

2026-01-13T12:49+0300

dünya

suriye savunma bakanlığı

fırat nehri

fırat

sdg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102591587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81e364bc276674f36d55b4835163cd37.jpg

Anadolu Ajans’ın geçti son dakika haberde “Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi” ifadeleri yer aldı.Suriye’de son durumSDG unsurlarının 11 Ocak 2026 pazar günü Halep kentinden ayrılmasının ardından, Suriye genel güvenlik güçleri mensupları Eşrefiye Mahallesi’nde nöbet tutuyor.Suriye ordusu, kent merkezinde günler süren ölümcül çatışmaların ve SDG’nin çekilmesinin ardından, bölgede daha fazla SDG unsurunun görüldüğünü tespit etmesi üzerine Halep’in doğu kırsalına takviye birlikler gönderdi.SANA, Suriye Ordusu Harekat İdaresi’ni kaynak göstererek şu ifadeleri aktardı:Ajans ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/beyaz-saraydan-gizemli-paylasim-trump-gronland-haritasi-onunde-takipte-kalin-mesaji-1102694298.html

fırat nehri

fırat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye savunma bakanlığı, fırat nehri, fırat, sdg