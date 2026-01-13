Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye: Tüm silahlı unsurlar Fırat'ın doğusuna çekilsin
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye: Tüm silahlı unsurlar Fırat'ın doğusuna çekilsin
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.
Anadolu Ajans’ın geçti son dakika haberde “Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi” ifadeleri yer aldı.Suriye’de son durumSDG unsurlarının 11 Ocak 2026 pazar günü Halep kentinden ayrılmasının ardından, Suriye genel güvenlik güçleri mensupları Eşrefiye Mahallesi’nde nöbet tutuyor.Suriye ordusu, kent merkezinde günler süren ölümcül çatışmaların ve SDG’nin çekilmesinin ardından, bölgede daha fazla SDG unsurunun görüldüğünü tespit etmesi üzerine Halep’in doğu kırsalına takviye birlikler gönderdi.SANA, Suriye Ordusu Harekat İdaresi’ni kaynak göstererek şu ifadeleri aktardı:Ajans ayrıca şu bilgiyi paylaştı:
12:20 13.01.2026 (güncellendi: 12:49 13.01.2026)
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.
Anadolu Ajans’ın geçti son dakika haberde “Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi” ifadeleri yer aldı.

Suriye’de son durum

SDG unsurlarının 11 Ocak 2026 pazar günü Halep kentinden ayrılmasının ardından, Suriye genel güvenlik güçleri mensupları Eşrefiye Mahallesi’nde nöbet tutuyor.
Suriye ordusu, kent merkezinde günler süren ölümcül çatışmaların ve SDG’nin çekilmesinin ardından, bölgede daha fazla SDG unsurunun görüldüğünü tespit etmesi üzerine Halep’in doğu kırsalına takviye birlikler gönderdi.
SANA, Suriye Ordusu Harekat İdaresi’ni kaynak göstererek şu ifadeleri aktardı:
“Halep’in doğu kırsalında, Maskana ve Deyr Hafir yakınlarında SDG örgütüne ait konuşlanma noktalarına daha fazla silahlı grubun ulaştığını gözlemledik.”
Ajans ayrıca şu bilgiyi paylaştı:
“İstihbarat kaynaklarımıza göre bu yeni takviyeler arasında, PKK mensubu olduğu belirtilen bazı unsurlar da bulunuyor.”
