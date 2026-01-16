Türkiye
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vatandaşlık maaşı ve kök aylık düzenlemesi nedir?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vatandaşlık maaşı ve kök aylık düzenlemesi nedir?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, kök aylık düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının nasıl düzenleneceğini anlattı.
16.01.2026
2026-01-16T17:40+0300
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, vatandaşlık maaşı ile kök aylık düzenlemesini anlattı. Elmen, yeni sistemle neyin amaçlandığını da aktardı.‘Bu destek çalışmamanın bir ödülü değil’ diyen Elmen, şöyle konuştu:
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vatandaşlık maaşı ve kök aylık düzenlemesi nedir?

17:40 16.01.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, kök aylık düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının nasıl düzenleneceğini anlattı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, vatandaşlık maaşı ile kök aylık düzenlemesini anlattı. Elmen, yeni sistemle neyin amaçlandığını da aktardı.
‘Bu destek çalışmamanın bir ödülü değil’ diyen Elmen, şöyle konuştu:
“Vatandaşlık maaşı ve kök aylık düzenlemesi yolda. Peki bu düzenlemeyle ne olacak, kimi nasıl etkileyecek? Çok çalışan çok maaş alsın az çalışan az maaş alsın sistemini düzenleyeceklerini söylüyorlar, ama nasıl düzenleyecekler? Bunu vatandaşlık maaşına entegre edecekler, tıklanma alması için vatandaşlık maaşı adı altında sundukları şey aslında gelir tamamlayıcı aile destek sistemidir. Yani size özel bir maaş vermiyor, vatandaşsınız diye size bir kıyak geçmiyor. Bu bir sosyal yardımdır. Peki sistem neyi amaçlıyor? Bir hanenin geliri asgari ücretin altında kalıyorsa devlet sen geçinemiyorsun deyip aradaki farkı tamamlamayı hedefliyor. Bu parayı alabilmeniz için çok fakir olmanız gerekiyor. Bu destek çalışmamanın bir ödülü değil.”
