Trump’tan Grönland konusunda ‘uyum sağlamayan müttefiklere’ gümrük vergisi uyarısı
Şanghay İşbirliği Örgütü’nden İran’daki durumla ilişkin açıklama
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İran İslam Cumhuriyeti'ndeki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkede yakın dönemde meydana gelen trajik olayların, hem sivil halk hem de güvenlik güçleri arasında can kayıplarına ve sivil altyapının tahrip olmasına neden olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.ŞİÖ, yaşanan can kayıpları ve yıkım nedeniyle İran halkına ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'ne derin taziyelerini iletti.Açıklamada, İran'a yönelik tek taraflı yaptırım tedbirlerinin ülkenin ekonomik istikrarı üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkide bulunduğu vurgulandı. Bu yaptırımların, halkın yaşam koşullarını kötüleştirdiği ve İran Hükümeti'nin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik tedbirleri hayata geçirme imkanlarını fiilen sınırladığı belirtildi.ŞİÖ, İran İslam Cumhuriyeti'nin içişlerine müdahaleye karşı çıktığını açıkça dile getirerek, örgütün devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı, uluslararası ilişkilerde güç kullanmama veya güç kullanma tehdidinde bulunmama ilkelerine bağlı olduğunu kaydetti.Örgüt, İran'daki mevcut durumun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması için siyasi ve diplomatik yöntemlerin kullanılmasına yönelik çağrıda bulundu.
Şanghay İşbirliği Örgütü’nden İran’daki durumla ilişkin açıklama

17:46 16.01.2026
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İran’da yaşanan son trajik olayların sivil halk ve güvenlik güçleri arasında can kayıplarına ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açtığını belirterek ciddi kaygı duyduğunu açıkladı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İran İslam Cumhuriyeti’ndeki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkede yakın dönemde meydana gelen trajik olayların, hem sivil halk hem de güvenlik güçleri arasında can kayıplarına ve sivil altyapının tahrip olmasına neden olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.
ŞİÖ, yaşanan can kayıpları ve yıkım nedeniyle İran halkına ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti’ne derin taziyelerini iletti.
Açıklamada, İran’a yönelik tek taraflı yaptırım tedbirlerinin ülkenin ekonomik istikrarı üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkide bulunduğu vurgulandı. Bu yaptırımların, halkın yaşam koşullarını kötüleştirdiği ve İran Hükümeti’nin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik tedbirleri hayata geçirme imkanlarını fiilen sınırladığı belirtildi.
ŞİÖ, İran İslam Cumhuriyeti’nin içişlerine müdahaleye karşı çıktığını açıkça dile getirerek, örgütün devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı, uluslararası ilişkilerde güç kullanmama veya güç kullanma tehdidinde bulunmama ilkelerine bağlı olduğunu kaydetti.
Örgüt, İran’daki mevcut durumun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması için siyasi ve diplomatik yöntemlerin kullanılmasına yönelik çağrıda bulundu.
