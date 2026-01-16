https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/orman-yanginlarinin-hava-kirliligine-etkisi-dusunulenden-daha-fazla-1102791097.html
Orman yangınlarının hava kirliliğine etkisi düşünülenden daha fazla
Orman yangınlarının hava kirliliğine etkisi düşünülenden daha fazla
Sputnik Türkiye
Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanları, orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı organik bileşik miktarının önceki tahminlerin yaklaşık... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T11:13+0300
2026-01-16T11:13+0300
2026-01-16T11:13+0300
yaşam
tsinghua üniversitesi
orman yangını
hava kirliliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098645740_0:229:2826:1819_1920x0_80_0_0_13930da5f373ebe848366b318f12353a.jpg
Çinli bilim insanları, dünya genelinde orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı hava kirleticilerinin gerçek boyutunu ortaya koymak amacıyla araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları, Aralık 2025'te Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandı.Araştırmada, 1997-2023 yıllarında dünyada orman, çayır ve turbalık yangınlarıyla kontrollü yakımlara ait küresel veriler incelendi. Çalışma kapsamında yanan alanların türüne göre atmosfere yayılan uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler de değerlendirmeye alındı.Bilim insanları, yangın kaynaklı organik bileşik emisyonlarını küresel ölçekte hesaplayabilmek için saha ölçümleri, uydu verileri ve emisyon envanterlerini bir araya getirdi. Ölçüm verisi bulunmayan bitki türleri için ise laboratuvar deneylerinden elde edilen emisyon faktörleri kullanıldı.Yangınların yalnızca su buharı ve kül değil aynı zamanda uçucu, orta ve yarı uçucu organik bileşikler yaydığı ortaya konulan araştırmada, bu bileşiklerin atmosferde kimyasal dönüşüme uğrayarak solunabilir ince partiküllere dönüştüğü ve hava kirliliğini artırdığı belirlendi.Sonuçlara göre, küresel ölçekte orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı toplam organik bileşik miktarının önceki tahminlerin yaklaşık yüzde 21 üzerinde olduğu ve her yıl atmosfere yaklaşık 143 milyon ton organik bileşik salındığı hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/antarktika-buzlarinin-altindaki-dunya-ilk-kez-bu-kadar-net-gizli-daglar-ve-vadiler-ortaya-cikti-1102789688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098645740_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_79d389b8f46661e628eaa07c3635158d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tsinghua üniversitesi, orman yangını, hava kirliliği
tsinghua üniversitesi, orman yangını, hava kirliliği
Orman yangınlarının hava kirliliğine etkisi düşünülenden daha fazla
Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanları, orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı organik bileşik miktarının önceki tahminlerin yaklaşık yüzde 21 üzerinde olduğunu ortaya koydu.
Çinli bilim insanları, dünya genelinde orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı hava kirleticilerinin gerçek boyutunu ortaya koymak amacıyla araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları, Aralık 2025'te Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandı.
Araştırmada, 1997-2023 yıllarında dünyada orman, çayır ve turbalık yangınlarıyla kontrollü yakımlara ait küresel veriler incelendi. Çalışma kapsamında yanan alanların türüne göre atmosfere yayılan uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler de değerlendirmeye alındı.
Bilim insanları, yangın kaynaklı organik bileşik emisyonlarını küresel ölçekte hesaplayabilmek için saha ölçümleri, uydu verileri ve emisyon envanterlerini bir araya getirdi. Ölçüm verisi bulunmayan bitki türleri için ise laboratuvar deneylerinden elde edilen emisyon faktörleri kullanıldı.
Yangınların yalnızca su buharı ve kül değil aynı zamanda uçucu, orta ve yarı uçucu organik bileşikler yaydığı ortaya konulan araştırmada, bu bileşiklerin atmosferde kimyasal dönüşüme uğrayarak solunabilir ince partiküllere dönüştüğü ve hava kirliliğini artırdığı belirlendi.
Sonuçlara göre, küresel ölçekte orman yangınları ve planlı yakımların atmosfere saldığı toplam organik bileşik miktarının önceki tahminlerin yaklaşık yüzde 21 üzerinde olduğu ve her yıl atmosfere yaklaşık 143 milyon ton organik bileşik salındığı hesaplandı.