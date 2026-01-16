https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/okulda-buyuk-huzun-iki-kardes-karnelerini-alamadi--1102797791.html

Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı

Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı

Sputnik Türkiye

Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin karneleri okuldaki sıralarına konuldu. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T14:58+0300

2026-01-16T14:58+0300

2026-01-16T14:58+0300

türki̇ye

adana

çocuk

çocuk cinayeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102797589_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_6a85e199150a26391ceccf189c3287a4.jpg

Adana'da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son vermişti. Küçük çocukların okullarında ise bugün hüzün hakimdi. Karnelerini alamadılar İki çocuğun eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yargitaydan-narin-guran-karari-nevzat-bahtiyar-yeniden-yargilanacak-1102332235.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, çocuk, çocuk cinayeti