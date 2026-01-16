https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/okulda-buyuk-huzun-iki-kardes-karnelerini-alamadi--1102797791.html
Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı

Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin karneleri okuldaki sıralarına konuldu.
Adana'da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son vermişti. Küçük çocukların okullarında ise bugün hüzün hakimdi. Karnelerini alamadılar İki çocuğun eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.



