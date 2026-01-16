Türkiye
Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı
Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı
16.01.2026
Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin karneleri okuldaki sıralarına konuldu.
Adana'da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son vermişti. Küçük çocukların okullarında ise bugün hüzün hakimdi. Karnelerini alamadılar İki çocuğun eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.
Okulda büyük hüzün: İki kardeş karnelerini alamadı

14:58 16.01.2026
Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin karneleri okuldaki sıralarına konuldu.
Adana'da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son vermişti. Küçük çocukların okullarında ise bugün hüzün hakimdi.

Karnelerini alamadılar

İki çocuğun eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.
