Yargıtay'dan Narin Güran kararı: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Narin Güran cinayetiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Yargıtay anne, amca ve ağabey hakkındaki cezası onadı. İtirafçı olan Nevzat... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T15:07+0300
2025-12-29T15:12+0300
türki̇ye
nevzat bahtiyar
narin güran
yargıtay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091615498_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_be9f850f982e5cd4fa61fb938794a57e.jpg
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.Anne, amca ve ağabey yönünden karar onandıDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala koyulan cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.İtirafçı Nevzat Bahtiyar 'öldürmeye yardım etmekten' yeniden hakim karşısına çıkacakYargılama sonucunda Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Habertürk'ün haberine göre amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.
türki̇ye
15:07 29.12.2025 (güncellendi: 15:12 29.12.2025)
Narin Güran
Narin Güran cinayetiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Yargıtay anne, amca ve ağabey hakkındaki cezası onadı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ise yeniden yargılanmasını karar verdi.
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.

Anne, amca ve ağabey yönünden karar onandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala koyulan cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar 'öldürmeye yardım etmekten' yeniden hakim karşısına çıkacak

Yargılama sonucunda Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.
