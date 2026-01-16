Nebenzya: Rusya İran halkıyla dayanışma içinde

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/nebenzya-rusya-iran-halkiyla-dayanisma-icinde-1102784648.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran’daki son olaylara ilişkin olarak Moskova’nın Tahran yönetimi ve İran halkına desteğini yineledi. Nebenzya, Rusya’nın yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurguladı.Nebenzya, İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşananların, farklı ülkelerde geçmişte görülen “renkli devrim” senaryolarını çağrıştırdığını, ancak ülkedeki protesto dalgasının şimdilerde ivme kaybettiğini ve durumun sakinleşme eğiliminde olduğunu kaydetti.Rus diplomat ayrıca, İran’a yönelik ‘kışkırtıcı’ eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kınadıklarını vurguladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran’daki son olaylara ilişkin olarak Moskova’nın Tahran yönetimi ve İran halkına desteğini yineledi. Nebenzya, Rusya’nın yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurguladı.
İran halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor ve tüm masum kurbanlar için başsağlığı diliyoruz.
Nebenzya, İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşananların, farklı ülkelerde geçmişte görülen “renkli devrim” senaryolarını çağrıştırdığını, ancak ülkedeki protesto dalgasının şimdilerde ivme kaybettiğini ve durumun sakinleşme eğiliminde olduğunu kaydetti.
Rus diplomat ayrıca, İran’a yönelik ‘kışkırtıcı’ eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kınadıklarını vurguladı.