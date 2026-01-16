Türkiye
Nebenzya: Rusya İran halkıyla dayanışma içinde
Nebenzya: Rusya İran halkıyla dayanışma içinde
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkedeki gelişmelerin 'renkli devrim'... 16.01.2026
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran’daki son olaylara ilişkin olarak Moskova’nın Tahran yönetimi ve İran halkına desteğini yineledi. Nebenzya, Rusya’nın yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurguladı.Nebenzya, İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşananların, farklı ülkelerde geçmişte görülen “renkli devrim” senaryolarını çağrıştırdığını, ancak ülkedeki protesto dalgasının şimdilerde ivme kaybettiğini ve durumun sakinleşme eğiliminde olduğunu kaydetti.Rus diplomat ayrıca, İran’a yönelik ‘kışkırtıcı’ eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kınadıklarını vurguladı.
Nebenzya: Rusya İran halkıyla dayanışma içinde

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkedeki gelişmelerin ‘renkli devrim’ senaryolarını hatırlattığını ifade etti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran’daki son olaylara ilişkin olarak Moskova’nın Tahran yönetimi ve İran halkına desteğini yineledi. Nebenzya, Rusya’nın yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurguladı.
İran halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor ve tüm masum kurbanlar için başsağlığı diliyoruz.
Nebenzya, İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşananların, farklı ülkelerde geçmişte görülen “renkli devrim” senaryolarını çağrıştırdığını, ancak ülkedeki protesto dalgasının şimdilerde ivme kaybettiğini ve durumun sakinleşme eğiliminde olduğunu kaydetti.
Rus diplomat ayrıca, İran’a yönelik ‘kışkırtıcı’ eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kınadıklarını vurguladı.
