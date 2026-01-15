ABD basını: Suudi Arabistan, Katar ve Umman Trump’ın İran’a saldırmamaya ikna etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-basini-suudi-arabistan-katar-ve-umman-trumpin-irana-saldirmamaya-ikna-etti-1102780126.html

Amerikan basınına konuşan kaynaklar bir süredir diplomatik temaslarda bulunan Katar, Suudi Arabistan ve Umman’ın ABD Başkanı Trump’ı ‘İran’a saldırmamaya ikna ettiğini’ bildirdi.

Illinois merkezli News Nation’ın, bir kaynağa dayandırarak bildirdiğine göre Katar, Suudi Arabistan ve Umman, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a saldırmaktan kaçınmaya ikna etti.Kaynak, yayın organına Körfez ülkelerinin Trump’tan İran’a 'bir şans vermesini' istediklerini söyledi.Trump'ın söylemi 'yumuşama' olarak yorumlandıAralık ayının sonlarında Trump, Tahran’ın füze ve nükleer programlarını geliştirmeye devam etmeye çalışması halinde İran’a yönelik yeni saldırıları destekleyeceğini söylemişti.Daha sonra, İran’daki protestolar sırasında Trump, protestocuların öldürülmesi durumunda ülkeyi güçlü bir saldırıyla tehdit etti.İki gün önce “Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda” paylaşımı yaptı.Trump dün ise İran'daki gösterilere ilişkin, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş” ifadelerini kullandı.Bu açıklama ‘gerilimde yumuşama’ olarak yorumlandı.İran’daki protestolarİran’da, yerel para birimi olan İran riyalinin değer kaybetmesinin tetiklediği yükselen enflasyona ilişkin endişeler nedeniyle Aralık 2025’in sonlarında protestolar patlak verdi.1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrılarının ardından, 8 Ocak’tan itibaren İran’da protesto yürüyüşleri yoğunlaştı. Aynı gün ülkede internet erişimi engellendi.

