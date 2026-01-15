Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-basini-suudi-arabistan-katar-ve-umman-trumpin-irana-saldirmamaya-ikna-etti-1102780126.html
ABD basını: Suudi Arabistan, Katar ve Umman Trump’ın İran’a saldırmamaya ikna etti
ABD basını: Suudi Arabistan, Katar ve Umman Trump’ın İran’a saldırmamaya ikna etti
Sputnik Türkiye
Amerikan basınına konuşan kaynaklar bir süredir diplomatik temaslarda bulunan Katar, Suudi Arabistan ve Umman’ın ABD Başkanı Trump’ı ‘İran’a saldırmamaya ikna ettiğini’ bildirdi.
2026-01-15T19:48+0300
2026-01-15T19:48+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
suudi arabistan
katar
rıza pehlevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f0f221ce0cffc49a7137fb2bc85b7c6.jpg
Illinois merkezli News Nation’ın, bir kaynağa dayandırarak bildirdiğine göre Katar, Suudi Arabistan ve Umman, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a saldırmaktan kaçınmaya ikna etti.Kaynak, yayın organına Körfez ülkelerinin Trump’tan İran’a 'bir şans vermesini' istediklerini söyledi.Trump'ın söylemi 'yumuşama' olarak yorumlandıAralık ayının sonlarında Trump, Tahran’ın füze ve nükleer programlarını geliştirmeye devam etmeye çalışması halinde İran’a yönelik yeni saldırıları destekleyeceğini söylemişti.Daha sonra, İran’daki protestolar sırasında Trump, protestocuların öldürülmesi durumunda ülkeyi güçlü bir saldırıyla tehdit etti.İki gün önce “Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda” paylaşımı yaptı.Trump dün ise İran'daki gösterilere ilişkin, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş” ifadelerini kullandı.Bu açıklama ‘gerilimde yumuşama’ olarak yorumlandı.İran’daki protestolarİran’da, yerel para birimi olan İran riyalinin değer kaybetmesinin tetiklediği yükselen enflasyona ilişkin endişeler nedeniyle Aralık 2025’in sonlarında protestolar patlak verdi.1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrılarının ardından, 8 Ocak’tan itibaren İran’da protesto yürüyüşleri yoğunlaştı. Aynı gün ülkede internet erişimi engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-iran-gerilimi-iran-hava-sahasi-ucuslara-yeniden-acildi-abd-doha-buyukelciliginden-guvenlik-1102752848.html
i̇ran
suudi arabistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75db716477ab24f794b93386e7f6715f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, iran, abd, saldırı, iptal, katar, suudi arabistan, umman, haberler, iran haberleri, abd haberleri, trump haberleri, dünya haberleri
trump, iran, abd, saldırı, iptal, katar, suudi arabistan, umman, haberler, iran haberleri, abd haberleri, trump haberleri, dünya haberleri

ABD basını: Suudi Arabistan, Katar ve Umman Trump’ın İran’a saldırmamaya ikna etti

19:48 15.01.2026
© Celal GüneşBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© Celal Güneş
Abone ol
Amerikan basınına konuşan kaynaklar bir süredir diplomatik temaslarda bulunan Katar, Suudi Arabistan ve Umman’ın ABD Başkanı Trump’ı ‘İran’a saldırmamaya ikna ettiğini’ bildirdi.
Illinois merkezli News Nation’ın, bir kaynağa dayandırarak bildirdiğine göre Katar, Suudi Arabistan ve Umman, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a saldırmaktan kaçınmaya ikna etti.
Kaynak, yayın organına Körfez ülkelerinin Trump’tan İran’a 'bir şans vermesini' istediklerini söyledi.

Trump'ın söylemi 'yumuşama' olarak yorumlandı

Aralık ayının sonlarında Trump, Tahran’ın füze ve nükleer programlarını geliştirmeye devam etmeye çalışması halinde İran’a yönelik yeni saldırıları destekleyeceğini söylemişti.
Daha sonra, İran’daki protestolar sırasında Trump, protestocuların öldürülmesi durumunda ülkeyi güçlü bir saldırıyla tehdit etti.
İki gün önce “Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda” paylaşımı yaptı.
Trump dün ise İran'daki gösterilere ilişkin, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama ‘gerilimde yumuşama’ olarak yorumlandı.

İran’daki protestolar

İran’da, yerel para birimi olan İran riyalinin değer kaybetmesinin tetiklediği yükselen enflasyona ilişkin endişeler nedeniyle Aralık 2025’in sonlarında protestolar patlak verdi.
1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrılarının ardından, 8 Ocak’tan itibaren İran’da protesto yürüyüşleri yoğunlaştı. Aynı gün ülkede internet erişimi engellendi.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
ABD-İran gerilimi: İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı, ABD Doha Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı yapıldı
08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала