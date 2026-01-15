Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/nazim-hikmet-124-yasinda-rusya-buyukelciliginden-anlamli-mesaj-1102758130.html
Nazım Hikmet 124 yaşında: Rusya Büyükelçiliği'nden anlamlı mesaj
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yıldönümünde anılıyor. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:37+0300
2026-01-15T10:37+0300
Bugün, Türkiye ve Rusya arasında gönül köprüsü kuran isimler arasında önemli bir yere sahip Nazım Hikmet Ran'ın doğum günü.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk edebiyatının usta isminin 124. doğum yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Büyükelçiliğin mesajında şu ifadelere yer verildi:Türkiye ve Rusya'da dünyaca ünlü şairi anmak için her yıldönümünde olduğu gibi bugün de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
rusya
nazım hikmet, rusya, türkiye, anma, doğum günü
© İHANazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yıldönümünde anılıyor.
Bugün, Türkiye ve Rusya arasında gönül köprüsü kuran isimler arasında önemli bir yere sahip Nazım Hikmet Ran'ın doğum günü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk edebiyatının usta isminin 124. doğum yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Nâzım Hikmet'in doğumunun 124. yıldönümü

Bugün, 20. yüzyıl dünya edebiyatının en parlak isimlerinden biri olan büyük Türk şairi ve yazarı Nazım Hikmet'i anıyoruz.

Onun kaderi ve edebiyat yolu Rusya ile yakından bağlanmıştır. Hikmet, hayatının önemli bir bölümünü burada geçirmiş, özgürlük, insan onuru ve geleceğe inanç gibi temaları içeren birçok eserini burada yazmıştır.

Onlarca dile çevrilen şiirleri, kültürleri ve halkları birleştirmeye devam ederek, kelimenin gücü ve sanatçının zamana karşı sorumluluğunu hatırlatıyor.

Şairin hatırası, bugün bile çağdaş ve samimi bir şekilde yankılanan satırlarında yaşıyor."

Türkiye ve Rusya'da dünyaca ünlü şairi anmak için her yıldönümünde olduğu gibi bugün de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
