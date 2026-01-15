Nazım Hikmet 124 yaşında: Rusya Büyükelçiliği'nden anlamlı mesaj

"Nâzım Hikmet'in doğumunun 124. yıldönümü

Bugün, 20. yüzyıl dünya edebiyatının en parlak isimlerinden biri olan büyük Türk şairi ve yazarı Nazım Hikmet'i anıyoruz.

Onun kaderi ve edebiyat yolu Rusya ile yakından bağlanmıştır. Hikmet, hayatının önemli bir bölümünü burada geçirmiş, özgürlük, insan onuru ve geleceğe inanç gibi temaları içeren birçok eserini burada yazmıştır.

Onlarca dile çevrilen şiirleri, kültürleri ve halkları birleştirmeye devam ederek, kelimenin gücü ve sanatçının zamana karşı sorumluluğunu hatırlatıyor.

Şairin hatırası, bugün bile çağdaş ve samimi bir şekilde yankılanan satırlarında yaşıyor."