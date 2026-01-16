https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/milli-savunma-bakani-guler-tom-barrackla-gorustu-1102791396.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack’la görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack’la görüştü

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

