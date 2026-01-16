Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/milli-savunma-bakani-guler-tom-barrackla-gorustu-1102791396.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack'la görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack’la görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.
2026-01-16T11:15+0300
2026-01-16T11:33+0300
tom barrack
abd
suriye
milli savunma bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102791686_0:61:1501:905_1920x0_80_0_0_9a71893932fd52da2d548843efac7070.jpg
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bakan-fidan-tom-barrackla-bir-araya-geldi-1102716751.html
abd
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102791686_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_33e1d18e88c580560ec8ce1686ae60f1.jpg
Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack’la görüştü

11:15 16.01.2026 (güncellendi: 11:33 16.01.2026)
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Fotoğraf : MSB
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Tom Barrack ve Bakan Güler
Tom Barrack ve Bakan Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
Tom Barrack ve Bakan Güler
© Fotoğraf
