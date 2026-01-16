https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/milli-savunma-bakani-guler-tom-barrackla-gorustu-1102791396.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Tom Barrack’la görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
11:15 16.01.2026 (güncellendi: 11:33 16.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.