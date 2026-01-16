https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/meloni-ve-takaici-iki-ulkenin-iliskisini-ozel-stratejik-ortaklik-seviyesine-yukseltti--1102795539.html

Meloni ve Takaiçi, iki ülkenin ilişkisini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, doğum gününde Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği ve ticaret öne... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cuma günü Tokyo’ya bir ziyaret düzenledi. Ziyaretin, Meloni’nin doğum gününe denk gelmesi Japon sosyal medyasında dikkat çekti.Görüşme, Sanae Takaichi’nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana Japonya’da bir Avrupa lideriyle yaptığı ilk resmi temas olarak kayda geçti.Savunma iş birliği ön plandaGörüşmelerde Japonya ve İtalya’nın ilişkilerini özel stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştığı aktarıldı. Kararın, küresel ölçekte artan gerilimler karşısında daha yakın koordinasyonu hedeflediği belirtildi.Savunma alanında, iki ülkenin Birleşik Krallık ile birlikte yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı projesi ve İtalya’nın Hint-Pasifik bölgesine artan ilgisi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.Ticaretin de görüşmelerde önemli yer tuttuğu, Japonya ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar euronun üzerine çıktığı aktarıldı.

