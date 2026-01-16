Türkiye
Meloni ve Takaiçi, iki ülkenin ilişkisini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti
Meloni ve Takaiçi, iki ülkenin ilişkisini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, doğum gününde Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği ve ticaret öne... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cuma günü Tokyo’ya bir ziyaret düzenledi. Ziyaretin, Meloni’nin doğum gününe denk gelmesi Japon sosyal medyasında dikkat çekti.Görüşme, Sanae Takaichi’nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana Japonya’da bir Avrupa lideriyle yaptığı ilk resmi temas olarak kayda geçti.Savunma iş birliği ön plandaGörüşmelerde Japonya ve İtalya’nın ilişkilerini özel stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştığı aktarıldı. Kararın, küresel ölçekte artan gerilimler karşısında daha yakın koordinasyonu hedeflediği belirtildi.Savunma alanında, iki ülkenin Birleşik Krallık ile birlikte yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı projesi ve İtalya’nın Hint-Pasifik bölgesine artan ilgisi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.Ticaretin de görüşmelerde önemli yer tuttuğu, Japonya ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar euronun üzerine çıktığı aktarıldı.
Meloni ve Takaiçi, iki ülkenin ilişkisini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti

14:23 16.01.2026
© Takashi AoyamaGiorgia Meloni ve Sanae Takaichi
Giorgia Meloni ve Sanae Takaichi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Takashi Aoyama
Abone ol
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, doğum gününde Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği ve ticaret öne çıkarken, iki ülke ilişkilerini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltme kararı aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cuma günü Tokyo’ya bir ziyaret düzenledi. Ziyaretin, Meloni’nin doğum gününe denk gelmesi Japon sosyal medyasında dikkat çekti.
Görüşme, Sanae Takaichi’nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana Japonya’da bir Avrupa lideriyle yaptığı ilk resmi temas olarak kayda geçti.

Savunma iş birliği ön planda

Görüşmelerde Japonya ve İtalya’nın ilişkilerini özel stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştığı aktarıldı. Kararın, küresel ölçekte artan gerilimler karşısında daha yakın koordinasyonu hedeflediği belirtildi.
Savunma alanında, iki ülkenin Birleşik Krallık ile birlikte yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı projesi ve İtalya’nın Hint-Pasifik bölgesine artan ilgisi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Ticaretin de görüşmelerde önemli yer tuttuğu, Japonya ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar euronun üzerine çıktığı aktarıldı.
