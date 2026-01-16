https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/machado-trumpa-nobel-baris-odulu-madalyasini-takdim-ettigini-soyledi-1102784517.html
Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi
Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Nobel Barış Ödülü madalyasını kendisine takdim ettiğini... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T01:21+0300
2026-01-16T01:21+0300
2026-01-16T01:21+0300
dünya
abd
venezuela
maria corina machado
donald trump
nobel barış ödülü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102784360_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ade0c3f91971d818afe9fbc5723bb131.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Machado, gazetecilere Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettiğini söyledi.Machado'nun Trump'ın madalyayı kabul edip etmediği belli değil.Geçtiğimiz hafta Machado, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı için 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeye hazır olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/venezuela-gecici-cumhurbaskani-rodriguez-ile-trump-gorustu-petrol-madenler-ticaret-ve-ulusal-1102749166.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102784360_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_df7b5a90f2cf3116e13055445c2df569.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezuela, maria corina machado, donald trump, nobel barış ödülü
abd, venezuela, maria corina machado, donald trump, nobel barış ödülü
Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Nobel Barış Ödülü madalyasını kendisine takdim ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Machado, gazetecilere Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettiğini söyledi.
Machado'nun Trump'ın madalyayı kabul edip etmediği belli değil.
Geçtiğimiz hafta Machado, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı için 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeye hazır olduğunu söylemişti.