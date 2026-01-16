Türkiye
Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi
2026-01-16T01:21+0300
2026-01-16T01:21+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Machado, gazetecilere Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettiğini söyledi.Machado'nun Trump'ın madalyayı kabul edip etmediği belli değil.Geçtiğimiz hafta Machado, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı için 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeye hazır olduğunu söylemişti.
01:21 16.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisVenezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Nobel Barış Ödülü madalyasını kendisine takdim ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Machado, gazetecilere Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettiğini söyledi.
Machado'nun Trump'ın madalyayı kabul edip etmediği belli değil.
Geçtiğimiz hafta Machado, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı için 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeye hazır olduğunu söylemişti.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ile Trump görüştü: 'Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik ele alındı'
Dün, 04:06
