Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi

Machado, Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettiğini söyledi

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Nobel Barış Ödülü madalyasını kendisine takdim ettiğini... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Machado, gazetecilere Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettiğini söyledi.Machado'nun Trump'ın madalyayı kabul edip etmediği belli değil.Geçtiğimiz hafta Machado, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı için 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeye hazır olduğunu söylemişti.

