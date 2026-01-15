Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/venezuela-gecici-cumhurbaskani-rodriguez-ile-trump-gorustu-petrol-madenler-ticaret-ve-ulusal-1102749166.html
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ile Trump görüştü: 'Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik ele alındı'
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ile Trump görüştü: 'Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik ele alındı'
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerdeki çözülmemiş başlıkları ele aldıkları verimli bir telefon... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T04:06+0300
2026-01-15T04:06+0300
dünya
abd
venezuela
delcy rodriguez
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ca874969bd7b05dec6c623511addfae.jpg
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ikili ilişkilerdeki 'çözülmemiş sorunları' görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Rodriguez Telegram'da şunları yazdı: Trump ise Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile 'çok iyi bir görüşme' yaptığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-medyasi-venezuela-yonetimi-muzakereler-icin-washingtona-temsilci-gonderecek-1102730177.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_23e63df22cda9fdd2529f100aac189fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezuela, delcy rodriguez, donald trump
abd, venezuela, delcy rodriguez, donald trump

Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ile Trump görüştü: 'Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik ele alındı'

04:06 15.01.2026
© AP Photo / Ariana CubillosDelcy Rodriguez
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Abone ol
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerdeki çözülmemiş başlıkları ele aldıkları verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Trump, görüşmede petrol, madenler, ticaret ve elbette ulusal güvenlik de dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını söyledi.
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ikili ilişkilerdeki 'çözülmemiş sorunları' görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Rodriguez Telegram'da şunları yazdı:
"Bugün, ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı ortamında gerçekleşen uzun, verimli ve nazik bir telefon görüşmesi yaptım. Uluslarımızın çıkarları doğrultusunda ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde çözülmemiş sorunları ele aldık."
Trump ise Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile 'çok iyi bir görüşme' yaptığını söyledi:

"Bu sabah Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodríguez ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Venezuela'nın istikrar kazanmasına ve toparlanmasına yardımcı olurken muazzam ilerleme kaydediyoruz. Petrol, madenler, ticaret ve elbette ulusal güvenlik de dahil olmak üzere birçok konu ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki bu ortaklık, herkes için muhteşem bir ortaklık olacak"

Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
ABD medyası: Venezuela yönetimi, müzakereler için Washington'a temsilci gönderecek
Dün, 12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала