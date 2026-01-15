https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/venezuela-gecici-cumhurbaskani-rodriguez-ile-trump-gorustu-petrol-madenler-ticaret-ve-ulusal-1102749166.html
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ile Trump görüştü: 'Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik ele alındı'
Rodriguez Telegram'da şunları yazdı: Trump ise Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile 'çok iyi bir görüşme' yaptığını söyledi:
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerdeki çözülmemiş başlıkları ele aldıkları verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Trump, görüşmede petrol, madenler, ticaret ve elbette ulusal güvenlik de dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını söyledi.
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ikili ilişkilerdeki 'çözülmemiş sorunları' görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Rodriguez Telegram'da şunları yazdı:
"Bugün, ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı ortamında gerçekleşen uzun, verimli ve nazik bir telefon görüşmesi yaptım. Uluslarımızın çıkarları doğrultusunda ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde çözülmemiş sorunları ele aldık."
Trump ise Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile 'çok iyi bir görüşme' yaptığını söyledi:
"Bu sabah Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodríguez ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Venezuela'nın istikrar kazanmasına ve toparlanmasına yardımcı olurken muazzam ilerleme kaydediyoruz. Petrol, madenler, ticaret ve elbette ulusal güvenlik de dahil olmak üzere birçok konu ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki bu ortaklık, herkes için muhteşem bir ortaklık olacak"