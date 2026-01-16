Türkiye
Kayserispor'da kriz: Yeni transfer antrenmana çıktı, haber vermeden kentten ayrıldı
Kayserispor'da kriz: Yeni transfer antrenmana çıktı, haber vermeden kentten ayrıldı
Kayserispor, Ronael Pierre-Gabriel'in sözleşme imzalayıp antrenmana katılmasının ardından, menajerinin baskısıyla izinsiz şekilde Kayseri'den ayrıldığını...
Dinamo Zagreb kulübünden transfer edilen Ronael Pierre-Gabriel'in Kayseri'den kaçtığı iddia edilmişti.Kayserispor, Gabriel'le ilgili kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi. Açıklamada oyuncunun sözleşmenin imzalanmasının ardından takımla birlikte antrenmana çıktığı ve antrenman sonrası Kayseri’de bulunmaktan mutlu olduğunu kulüp yetkililerine bizzat ifade ettiği aktarıldı. Ancak ertesi sabah saat 09.59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, menajer baskısı ve yanlış yönlendirme sonucu futbolcunun kulüpten izin almaksızın Kayseri’den ayrıldığı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcu ve menajeri hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Kayserispor, Ronael Pierre-Gabriel’in sözleşme imzalayıp antrenmana katılmasının ardından, menajerinin baskısıyla izinsiz şekilde Kayseri’den ayrıldığını açıkladı.
Dinamo Zagreb kulübünden transfer edilen Ronael Pierre-Gabriel'in Kayseri'den kaçtığı iddia edilmişti.
Kayserispor, Gabriel'le ilgili kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi. Açıklamada oyuncunun sözleşmenin imzalanmasının ardından takımla birlikte antrenmana çıktığı ve antrenman sonrası Kayseri’de bulunmaktan mutlu olduğunu kulüp yetkililerine bizzat ifade ettiği aktarıldı.
Ancak ertesi sabah saat 09.59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, menajer baskısı ve yanlış yönlendirme sonucu futbolcunun kulüpten izin almaksızın Kayseri’den ayrıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcu ve menajeri hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
