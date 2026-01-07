https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/internetten-alisveriste-yeni-donem-yurtdisindan-gumruksuz-alisveris-donemi-sona-erdi-1102541059.html

İnternetten alışverişte yeni dönem: Yurtdışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

İnternet alışverişi yapan milyonları ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona eriyor. 30 euro altı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Böylece, uzun süredir geçerli olan 30 euro'ya kadar vergi muafiyeti tamamen yürürlükten kaldırıldı.Karar Resmi Gazete’de yayımlandıYayımlanan düzenleme, “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlığını taşıyor. Kararla birlikte, internet üzerinden yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde yeni bir vergi sistemi uygulanacak.Vergi oranları ülkeye göre belirlendiYeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euro'yu geçmeyen eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre değişecek.ÖTV kapsamındaki ürünlere ek vergiÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması halinde, belirlenen yüzde 30 ve yüzde 60 oranlarına ek olarak yüzde 20 oranında ilave tek ve maktu vergi uygulanacak.İlaç ve takviye edici gıdalara da düzenlemeSağlık kuruluşu raporuna istinaden kişiye gönderilen, ticari olmayan ilaç ve takviye edici gıdalar da yeni düzenleme kapsamına alındı. Bu ürünler için de vergi oranları geldikleri ülkeye göre belirlenecek.Karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

