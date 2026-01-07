Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/internetten-alisveriste-yeni-donem-yurtdisindan-gumruksuz-alisveris-donemi-sona-erdi-1102541059.html
İnternetten alışverişte yeni dönem: Yurtdışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi
İnternetten alışverişte yeni dönem: Yurtdışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
İnternet alışverişi yapan milyonları ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona eriyor. 30 euro altı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T09:46+0300
2026-01-07T09:46+0300
ekonomi̇
gümrüksüz
alışveriş
i̇nternetten alışveriş
yurtdışı alışveriş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_2a70e4e4b705db443c786dcfe3c3dc64.jpg
Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Böylece, uzun süredir geçerli olan 30 euro'ya kadar vergi muafiyeti tamamen yürürlükten kaldırıldı.Karar Resmi Gazete’de yayımlandıYayımlanan düzenleme, “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlığını taşıyor. Kararla birlikte, internet üzerinden yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde yeni bir vergi sistemi uygulanacak.Vergi oranları ülkeye göre belirlendiYeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euro'yu geçmeyen eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre değişecek.ÖTV kapsamındaki ürünlere ek vergiÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması halinde, belirlenen yüzde 30 ve yüzde 60 oranlarına ek olarak yüzde 20 oranında ilave tek ve maktu vergi uygulanacak.İlaç ve takviye edici gıdalara da düzenlemeSağlık kuruluşu raporuna istinaden kişiye gönderilen, ticari olmayan ilaç ve takviye edici gıdalar da yeni düzenleme kapsamına alındı. Bu ürünler için de vergi oranları geldikleri ülkeye göre belirlenecek.Karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/devlet-memurlarinin-2026-yili-yemek-bedelleri-belli-oldu-1102540806.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_da9c2e510bd3ac6d4d69eaddca518214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gümrüksüz, alışveriş, i̇nternetten alışveriş, yurtdışı alışveriş
gümrüksüz, alışveriş, i̇nternetten alışveriş, yurtdışı alışveriş

İnternetten alışverişte yeni dönem: Yurtdışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

09:46 07.01.2026
© AAAlışveriş
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
İnternet alışverişi yapan milyonları ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona eriyor. 30 euro altı alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyeti, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırıldı.
Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Böylece, uzun süredir geçerli olan 30 euro'ya kadar vergi muafiyeti tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayımlanan düzenleme, “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlığını taşıyor. Kararla birlikte, internet üzerinden yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde yeni bir vergi sistemi uygulanacak.

Vergi oranları ülkeye göre belirlendi

Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euro'yu geçmeyen eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre değişecek.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30,
AB dışı ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak.

ÖTV kapsamındaki ürünlere ek vergi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması halinde, belirlenen yüzde 30 ve yüzde 60 oranlarına ek olarak yüzde 20 oranında ilave tek ve maktu vergi uygulanacak.

İlaç ve takviye edici gıdalara da düzenleme

Sağlık kuruluşu raporuna istinaden kişiye gönderilen, ticari olmayan ilaç ve takviye edici gıdalar da yeni düzenleme kapsamına alındı. Bu ürünler için de vergi oranları geldikleri ülkeye göre belirlenecek.
Karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
EKONOMİ
Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала